Carlos Bacca conmovido: 'no quería que mi carrera terminará así'

Carlos Bacca es uno de los jugadores más queridos en la afición rojiblanca. Recordado también por su paso en la Selección Colombia, el delantero retornó al Junior de Barranquilla con la ilusión de volver a su mejor nivel deportivo y para la temporada del 2023 no solamente se alzó con el título de la Liga BetPlay en el segundo semestre, sino también se convirtió en el máximo artillero del torneo gracias a las 18 anotaciones que logró.



Tres títulos con el conjunto tiburón y tres botines de oro, son algunas de las distinciones que tiene Bacca en su paso por el fútbol profesional colombiano. Ante su buen momento, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales reconoció al delantero como el mejor jugador de la liga 2023.

En medio de la gala de premiación, Bacca se mostró notablemente emocionado por el reconocimiento y afirmó que: “Es un orgullo vivir este momento por todo lo que viví. Muchos llantos y momentos duros en los que solo quería estar yo a solas porque había hecho una bonita carrera y no quería que mi carrera en Colombia terminará así".



El atacante de 37 años con la voz entre cortada dejó un claro mensaje para toda la afición. “No voy a parar porque se que no va a terminar lo que he conseguido con Junior. Tengo muchos más sueños y voy a seguir luchando aunque digan de la edad. Solo Dios sabe cuando es el momento".



Por otro lado, manifestó que “ojalá el fútbol colombiano también crezca afuera y no dentro del campo para que reconozcan a todo el mundo y no solamente a los ídolos de sus equipos".



Finalmente, Bacca agregó que “no es fácil que te reconozcan" y es por eso que, “nosotros mismos tenemos que cuidarnos como colombianos, porque solamente reconocemos las cosas negativas y aquí en Colombia hay muchas cosas positivas".