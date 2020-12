Dolidos por negociar con Colombia: ruptura entre chilenos y Rueda

“No está causando especial conmoción”. Así enuncian los medios locales la situación actual entre: futbolistas de la Selección de Chile y el entrenador Reinaldo Rueda.

Recordemos que el ex-Atlético Nacional recibió el aval de la ANFP para negociar su salida del seleccionado austral y así poder llegar, con bombos y platillos, a ocupar el cupo que dejó Carlos Queiroz en Colombia.

Pues bien, el medio Gol Caracol recogió un par de fragmentos escritos en 'El Mercurio', diario chileno, respecto a cómo han tomado los jugadores la, muy probable, salida de Rueda rumbo a filas colombianas.

​“Entre los jugadores de 'La Roja', la casi segura salida de Rueda no está causando especial conmoción”, señalan. Lo anterior debido a que sienten mucha molestia por el hecho de que salga inesperadamente, justo cuando lo habían respaldado tras las difíciles fechas de Eliminatorias.

En dicho sentido, el periodista Javier Hernández Bonett fue más allá y detalló la situación en Blu Radio: “Desde el momento que Rueda aceptó una conversación con Colombia, cerró todo vínculo con los jugadores de Chile. Está corriendo un riesgo muy grande porque ya no tiene oportunidad para dar reversa”.

​Y no es para menos. A pesar de que la misma ANFP aseguró desde un principio que “hemos dejado las puertas abiertas para que se quede y también por si se quiere marchar a otra selección”, la situación de Reinaldo en Chile sería sumamente complicada, en cuanto a manejo de grupo y demás, en caso de que no salga lo de Colombia.

​Perfectamente podría quedarse “sin el pan y sin el queso”. Por lo pronto, las negociaciones avanzan sin mayores inconvenientes y se espera, desde la Federación, que lo anuncien antes de finalizar este 2020.