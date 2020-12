Vuelve Duván Vergara en América: ¿a quién sacará Juan Cruz Real?

Duván Vergara es tal vez el jugador más desequilibrante de América de Cali, el que muchos pedían para la Selección Colombia cuando el combinado que dirigía Carlos Queiroz necesitaba de jugadores distintos a los delanteros de área.

En la pasada fecha de la semifinal de la Liga BetPlay no pudo estar ante Junior en Barranquilla, ausencia que no sintió en el primer tiempo, pero sí en el segundo, cuando el elenco anfitrión se fue en busca del arco y Joel Graterol y tal vez un hombre de sus características le hubiera sacado provecho a los espacios que dejaban los ‘tiburones’.



Difícilmente un equipo que presiona durante 45 minutos en campo contrario y a la temperatura de la capital atlanticense puede mantener el mismo ritmo para la segunda parte, y eso fue lo que ocurrió este domingo, cuando la reacción del elenco rojiblanco provocó algunos inconvenientes en la defensa escarlata.



El rival de la final es Santa Fe, con partido de ida este domingo en el Pascual Guerrero (6:00 p.m.). Habiendo pagado Vergara su fecha de sanción, la incógnita está en quién será el sacrificado tras la notable actuación de la formación titular para darle paso a Vergara. Parecería que Cruz Real tendrá que escoger entre Santiago Moreno y Jhon Arias, porque Luis Sánchez ha engranado bien en la función de armador.



Algo que ha demostrado el orientador rojo es que no se ‘casa’ con nadie, algo que han experimentado incluso experimentados como Juan Pablo Segovia, Carlos Sierra, Rafael Carrascal, Rodrigo Ureña y Juan David Pérez. En cambio, han aparecido juveniles que hacen fila por ganar darse a conocer y aportar la dinámica y velocidad que el equipo necesita.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces