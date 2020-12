‘Estaremos alentando en la final’, Segovia y su carta de despedida

América de Cali confirmó que Juan Pablo Segovia no continuará en la institución. El argentino que incluso suena para el Atlético Nacional de Alexandre Guimaraes, dejó claro que a pesar de no estar disputando la final le hará fuerza a los escarlatas por el bicampeonato. En sus redes sociales publicó una carta de agradecimiento como despedida.

“Gracias América. Gracias por darme la oportunidad de ser parte de la historia de este club tan inmenso, por tratar a mi familia como americanos y respetarnos siempre”, el jugador argentino agradeció a los cuerpos técnicos con los que trabajo y dijo: “sin dudas me ayudaron a crecer en todo sentido”.



Segovia también agradeció a sus compañeros, dirigente y a la hinchada: “A todos mis compañeros que sin ellos no habría logrado nada. Dirigentes y trabajadores del club que me brindaron sus servicios siempre y a toda la hinchada por los mensajes de aliento”.



Finalmente, el argentino también destacó en sus redes que apoyará al equipo en busca del bicampeonato frente a Santa Fe. Final que iniciará este domingo en Cali y que entregará campeón el 27 de diciembre en el juego de vuelta en el estadio ´El Campín´.