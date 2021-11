¡No le gustó ni cinco! Memo Ochoa y las rotaciones de Osorio en México

Juan Carlos Osorio pasó tres años dirigiendo la Selección de México y todavía se siguen conociendo detalles de su paso, que fue sin duda exitoso, y de todo lo que enfrentó para imponer su modelo de trabajo.

Pompilio Páez, asistente técnico del hoy DT de América de Cali, contó que no todos vieron con buenos ojos sus prácticas, específicamente las rotaciones.



"Costó mucho trabajo ganar la confianza con Memo (Ochoa) porque el profe ya había dicho que a él le gustaba rotar, dar oportunidad a los arqueros y a Memo no le gustaba esa situación, pero al final entendió que esto era un equipo, era una competencia sana. Al final de las rotaciones, en el Mundial jugaron los que tenían que jugar y el rey de las rotaciones no quiso rotar en el partido contra Suecia, sin embargo se siguió con el mismo equipo, estoy seguro que si hubiéramos sorteado ese partido hubiéramos llegado al quinto", dijo en W Deportes.

.

"A todos los jugadores no les gusta, pero hay que entender a los técnicos porque producto de esas rotaciones surgió el Chucky Lozano y él hizo el gol contra Alemania, todos merecen una determinada oportunidad", añadió.



Páez contó que inclusive se mantuvieron en contacto con el sucesor, Gerardo 'Tata' Martino: "Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el cuerpo técnico de Gerardo Martino, y hablamos de cómo México puede figurar en competencias de alto nivel. La única pregunta que nos hizo (Martino) en ese momento fue que le inquietaba mucho el número 9 y nos preguntó si Lozano podía jugar ahí. También le inquietaba el sistema defensivo porque en México muchas veces los partidos son muy abiertos, no especula, casi todos los equipos quieren salir a atacar".



Finalmente, Páez se refirió al famoso triunfo 2-1 de México contra Estados Unidos, con Osorio en el banquillo: "Sabíamos lo que significaba ese clásico de la Concacaf, nosotros impusimos nuestro estilo" (sobre la racha que rompió México en Columbus). Por historia, Estados Unidos compite mucho, es una de las naciones que compite a tope".



Actualmente Páez y Osorio enfrentan una situación difícil en América de Cali, con la eliminación de los cuadrangulares de Liga Betplay casi sentenciada.