Colombia le daría el 'ha-sido' a Flick y ya habría reemplazo: ojo Díaz

No se usará en Alemania pero en Colombia, cuando alguien está a punto de perder su trabajo, se dice que le darán el 'ha-sido'... 'ha sido un placer conocerte'.

Esa parece ser la suerte del seleccionador nacional Hansi Flick, quien llegó por bueno -como todos-, después de ser campeón mundial en 2014 como asistente de Low y ganarlo todo con Bayern Munich, pero ha ido cosechando decepciones en la Selección absoluta de Alemania.



Los críticos parecen estar de acuerdo en que "hay que actuar ahora" y despedirlo no solo por caer contra Colombia en Gelsenkirchen sino porque ganó solo uno de sus últimos cinco partidos.



Flick está bajo un intenso escrutinio luego de la sorpresiva derrota del martes por 2-0 en un amistoso contra Colombia en Gelsenkirchen que culmina un período terrible para el equipo que ganó solo uno de sus últimos cinco partidos: solo pudo vencer a Perú en un amistoso.



Ya nadie recuerda que cuando llegó sumó ocho victorias consecutivas para clasificar a Alemania al Mundial de Catar o que tuvo 5 partidos invicto en la Nations League, sino que fue eliminado en primera ronda con los mismos puntos de España y detrás de Japón y que hasta Costa Rica le hizo partido.



Por eso el exjugador y hoy analista de Sky Sports, Didi Hamann, pide su cabeza: "El peligro de que esto salga mal con él es tan grande que hay que actuar ahora... 'Va en la dirección equivocada a un ritmo enorme. Ha perdido la confianza de los jugadores", dijo.



"Si está bien en el equipo, entonces los chicos lo hacen ellos mismos, porque dicen: 'Pasaremos por el fuego por él'. Ese no es el caso en este momento”, agregó.



En todal, Flick ha ganado 12 de 24 partidos que ha manejado en el banquillo de la selección nacional en Alemania y estará a cargo hasta la finalización de la Eurocopa de 2024. Sin embargo, los experimentos tácticos recientes, incluida la prueba de una defensa de tres hombres, no han producido el impacto deseado y todos apuntan al reemplazo urgente.



El miércoles, el medio alemán BILD envió un mensaje de SOS pidiendo a Jurgen Klopp que abandone Liverpool y vuelva a salvar a su país, mientras que Hamann sugirió a Carlo Ancelotti o Zinedine Zidane, sin descartar a Julian Nagelsmann, de quien dijo: "Hemos estado dando vueltas durante años y creemos que somos los mejores y los más grandes, pero el hecho es que nos hemos quedado muy atrás. No puede ser peor de lo que es en este momento, por lo que saludaría a Nagelsmann con un beso en la mano", concluyó.