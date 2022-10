¿Otro antojo de Piqué? Está en lista de España para Mundial de Catar

Como dice una canción de Shakira, Gerard Piqué tendría un nuevo antojo: aunque anunció de manera muy solemne su retiro de la Selección de España, con la que fue campeón mundial, ahora tendría ganas de regresar. Y e DT Luis Enrique podría darle gusto.

El diario Marca de España confirmó que el zaguero del FC Barcelona fue incluido en la lista de 55 jugadores seleccionables para el próximo Mundial de Catar, de la cual saldrán los 25 o 26 futbolistas que disputarán el torneo. El plazo para esa depuración vence el viernes 11 de noviembre.



Además de Piqué también estaría Sergio Ramos, del PSG, otro veterano campeón mundial, quien fuera compañero de zaga de Piqué en los mundiales de Sudáfrica (campeones), Brasil (jugaron un solo partido juntos) y Rusia.



Lo llamativo es que Luis Enrique no contó nunca con ellas en las eliminatorias ni en la Nations League. Ramos no es convocado desde marzo de 2021 y Piqué, tras su renuncia voluntaria, no estuvo en el panorama hasta que un día Luis Enrique habló de él: "Es un jugador español y que cumple cualquier requisito. Si es español, él quiere y tiene ganas, podría ser". Esa opción se abrió por la lesión de Eric García, que no sería de gravedad pero sí fue un susto.



Lo cierto es que en una prelista con Laporte, Iñigo Martínez, Pau Torres, García, Diego Llorente y Guillamón, además de Rodri, quien ha jugado como zaguero contra Portugal en Braga, la opción de que pasen el corte es poco probable, pero no imposible.



Aún si no entra en esa lista definitiva, para Piqué hay una opción más: "el día 14 se cierre en plazo de entregas de listas a la FIFA. A partir de ahí, un jugador lesionado y acreditado por los médicos de la FIFA, puede ser sustituido 24 horas antes del debut de su equipo sin tener que limitarse a los 55 de la prelista. Es decir, se puede meter a un jugador tocado para que se recupere y esperara al día 22, la previa al partido con Costa Rica, para llamar a cualquier otro futbolista", dijo Marca.