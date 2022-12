Guardiola no suena en Brasil: selección mundialista busca dar el golpe

Las eliminaciones de manera prematura en el Mundial de Qatar 2022 dejaron como resultado las salidas de algunos directores técnicos. Tite en Brasil ya lo tenía pensado y lo había dicho antes de iniciar el Mundial, por lo cual aparecieron rumores a futuro para contar con un estratega capacitado y dar un revolcón en los banquillos con Pep Guardiola, y hasta sonó Carlo Ancelotti también. Pero, otras selecciones también se quedaron sin directores técnicos.

Claro, los ojos se ponen en las selecciones de mayor recorrido y en la estrella de Cristiano Ronaldo, que, tras la salida de Fernando Santos, se espera que puedan firmar a un próximo estratega y los nombres no se hacen esperar. El candidato que más gusta es José Mourinho, pero Louis van Gaal también se ha hecho seducir. De hecho, van Gaal también se despidió de los Países Bajos.



Selecciones que participaron de la Concacaf también sufrieron con sus directores técnicos. A Luis Fernando Suárez no lo quieren ver en Costa Rica, y Gerardo Martino renunció tras la decepción de México en la fase de grupos, eliminado con Arabia Saudita por Argentina y Polonia. Gregg Berhalter, de Estados Unidos puso en duda su continuidad con el combinado nacional. Berhalter superó a Canadá, México y Costa Rica siendo el único de la confederación en meterse a los octavos de final.



Eliminados por Países Bajos, Gregg Berhalter puso en duda su continuidad. El estratega está orgulloso de sus jugadores al demostrar cómo se juega al fútbol, pero también mencionó que, “durante el último mes y medio solo he estado enfocado en la Copa del Mundo, enfocado en lograr cosas con este grupo. Y en el próximo par de semanas, aclararé mi mente. Me sentaré y pensaré en lo que sigue”. Tendrá una reunión clave con Earnie Stewart, director deportivo de la Federación Estadounidense de Fútbol.



Ante la posible salida de Gregg Berhalter, ya empiezan a sonar nombres rutilantes a tomar el banquillo de la selección de Estados Unidos, uno de ellos, el deseado por Brasil, Pep Guardiola. Sin embargo, los sudamericanos lo descartaron por el abismal salario que se gana en el Manchester City. Tal vez los estadounidenses, que tanto han intentado hacer crecer la liga local, podrán traer al estratega.



Pero, si Pep Guardiola no llega, también barajan otros nombres importantes de élite. Zinedine Zidane, que al parecer Didier Deschamps continuará en Francia podría ser una opción, al igual que Marcelo Bielsa y Luis Enrique, este último que salió de la selección de España tras la eliminación contra Marruecos en los octavos de final. Jesse Marsch, estadounidense que dirige al Leeds United también suena como posible sustituto.