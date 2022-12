Rivaldo da su opinión sobre DT en Brasil: ‘Sería una falta de respeto’

El fútbol de Brasil espera con calma la confirmación por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) el nuevo director técnico que llegará a suplir a Tite. Muchos no lo ven con tranquilidad, pues una leyenda como Ronaldo Nazário dio su opinión y manifestó que se debe actuar rápido en esa decisión de cara a lo que se viene: Eliminatorias del Mundial de 2026 en el mes de marzo del próximo año.

Ronaldo Nazário no le bajó el dedo a la posibilidad de contar con un extranjero en la dirección técnica, pues suenan Pep Guardiola y Abel Ferreira. Sin embargo, contar con el director técnico mejor pagado en el mundo como el español no sería una opción viable. Por su parte, en el caso del actual estratega del Palmeiras, el portugués Ferreira bicampeón con el Verdao mantuvo que quiere continuar con el club.



Pero, no todos los brasileños estarían de acuerdo con Ronaldo Nazário. Uno de ellos, Rivaldo quien no aprobó la posibilidad de contar con un extranjero en las filas de la selección de Brasil. Por ahora solo son rumores, pero el exjugador del Barcelona mantuvo que, “no estoy de acuerdo y creo que es una falta de respeto a los entrenadores brasileños considerar contratar a un entrenador extranjero para nuestra selección. Creo que tenemos entrenadores capaces de hacerse cargo de la selección brasileña en este momento y hacer un buen trabajo, como: Rogerio Ceni, Fernando Diniz, Cuca, Renato Gaúcho y Dorival Júnior”.



Desaprobó la llegada de extranjeros por esta razón, “traer un entrenador extranjero no significa que vayamos a ser campeones del mundo. Sobre todo, porque, si fuera una certeza, creo que a un entrenador extranjero le gustaría ser campeón del mundo para su país y hacer feliz a su nación. Su equipo lo necesita más que Brasil, porque solo nosotros somos pentacampeones”.



No obstante, no es una crítica a todos los técnicos no brasileños, pues también dijo que, “sin duda, los extranjeros también son muy buenos entrenadores, pero la ‘selecao’ es nuestra, de la nación y tiene que ser dirigida por alguien que tenga sangre brasileña corriendo por sus venas”. Por último, sentenció que un local puede darle aún más confianza a sus dirigidos en el terreno de juego, “lo más importante son los jugadores, tenemos que ayudarles, animarles y darles confianza… porque tenemos una buena generación en camino y una base con experiencia con la camiseta de Brasil. La Copa del Mundo es un torneo corto y ganas o pierdes en los pequeños detalles, y esto siempre será así para cualquier equipo con cualquier entrenador. Esta es sólo mi humilde opinión”. Los próximos días y meses, antes de marzo serán claves para la CBF.