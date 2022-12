Ronaldo reveló el posible sucesor de Tite: ¿Cuál sería la opción?

Tite ya no estará en la selección de Brasil, una decisión que el estratega tomó antes de que empezara el Mundial de Qatar 2022 y que, en su cabeza, nada podía hacer cambiar ese pensamiento de su salida de la dirección técnica del combinado nacional. Una vez se dio la eliminación de la ‘Canarinha’ contra Croacia, en rueda de prensa, Tite oficializó lo que muchos ya sabían: su adiós del elenco brasileño.

En una selección como lo es Brasil, se le exige a cualquier director técnico que llegue alguien de peso para volver a ganar títulos y con el anhelo de conseguir la Copa del Mundo, una que es escasa desde hace 20 años cuando Ronaldo hizo magia en la final contra Alemania en Corea del Sur y Japón. Tite fracasó en los dos Mundiales que dirigió en Rusia 2018 y en Qatar 2022. Se despide con un título en la Copa América de 2019, y con la caída lamentable ante Argentina en la final del certamen sudamericano de selecciones en el 2021.



Ante la salida de Tite, los próximos meses, sin afán para la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) serán claves para elegir al mejor perfil como sucesor del estratega que acabó de abandonar la dirección técnica. Ahí, uno de los nombres que aparece con mucha fuerza en los últimos años y que ahora volverá a estar en la lupa es Pep Guardiola. Francisco Novelleto, vicepresidente de la CBF mantuvo que sí hubo contactos con el ibérico que acaba de firmar su extensión de contrato con el Manchester City hasta el 2025, pero por el salario tan alto que gana en Inglaterra, sería difícil pagar 24 millones de euros al año.



Con Pep Guardiola casi descartado, aunque acapara la mayor atención de los hinchas brasileños en la encuesta de medios locales como Globoesporte y UOL Sporte, también suena Abel Ferreira, otro europeo que conquistó Brasil en la dirección técnica de Palmeiras con dos bicampeonatos de la Copa Libertadores y que la afición también desea. Sin embargo, el portugués tampoco da pistas a una posibilidad de llegar al combinado nacional, pues, cuando sonó los rumores, enfatizó que, “me debo a mi club. Soy el entrenador de Palmeiras”.



Así las cosas, en la encuesta de Globoesporte y UOL Sporte también resaltan la posibilidad de contar con nombres como Jorge Sampaoli, Jorge Jesús, Dorival Jr, Rogério Ceni, Fernando Diniz, Cuca y Mano Menezes, este último quien no le gustó en demasía a la afición. Ronaldo dialogó en su canal oficial de YouTube, y tras la salida de Tite, le preguntaron por el próximo director técnico.



Sobre Pep Guardiola, referenció que, “hubo interés en Guardiola, se discutió con el cuerpo técnico de Guardiola, pero él prefirió renovar su contrato con el City. Quizás sería difícil que la CBF llegara a un acuerdo, es el entrenador mejor pagado del mundo”. Con la dificultad de contar con el español, Ronaldo se animó a tirar una noticia reveladora, pues mantuvo cuál sería el primer candidato para la CBF, uno que no estaba en los puestos de arriba en la encuesta para los aficionados, pero que tampoco les molestaría.



Se trata del director técnico de Fluminense, Fernando Diniz podría ser la opción para suplir a Tite. “Creo que todos se sorprenderán. De esta lista, la CBF consideraría a Fernando Diniz. Creo que hay otros nombres internacionales que no se mencionan. Intentaré averiguarlo, mirar más de cerca, pero tal vez, Fernando Diniz sería un atractivo para la selección brasileña. Es un tipo que juega bien, da espectáculo”, señaló Ronaldo Nazário.



El campeón del mundo en Corea del Sur y Japón en 2002 le dio el visto bueno a Fernando Diniz, “mucha gente podría cuestionar que no ganó el título, pero creo que es un buen entrenador. Tengo curiosidad por saber quién será el próximo entrenador de la selección. Es una decisión muy importante para el próximo ciclo, cuanto antes presente el nombre y empiece a trabajar en la filosofía del entrenador, mejor será. Y ya veremos. Tengo curiosidad. Creo que vienen grandes nombres para acá”.