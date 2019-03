Correa salvó a Argentina de la vergüenza contra Marruecos

Argentina se enfrentó a la Selección de Marruecos en Tánger. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni sigue sin levantar y tuvo una muy pobre presentación. El gol de otro partido de Ángel Correa salvó el partido y por lo menos no se llevaron el mal saldo del partido.

De amistoso no se puede hablar. El viento impidió buena parte de la vocación de crear fútbol. La otra se fue al traste por el cúmulo de encontronazos, patadas, discusiones, melé. Principalmente el primer tiempo, por todo ello, fue desesperante.



El solitario gol de Ángel Correa salvó a los argentinos de recibir peores críticas luego del partido, ya que el fútbol que se mostró en el encuentro fue muy pobre, aspecto difícil de entender por el buen pie de algunos jugadores en esta selección, caso como el de: Paulo Dybala, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, entre otros.



Se sigue recriminando a Scaloni llamar a algunos jugadores que no están al nivel de lo que representa Argentina. Otro factor clave es dejar por fuera a varios jugadores referentes que mantienen un gran momento, como el caso de Sergio 'Kun' Agüero.



Sin embargo, a pesar de tener una escasez de variantes, Scaloni es criticado ya que no refleja la experiencia necesaria para estar al mando de la Selección Argentina. Por este motivo, la prensa en el país suramericano ha caído con todo el peso a los jugadores, cuerpo técnico y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



Scaloni, tras la caída en el Wanda Metropolitano, pudo dar minutos a muchos jugadores pero seguro que lecciones auténticas le costará encontrar.