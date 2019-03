Emotivo gesto de jugadores de Racing con un viejo hincha en el estadio

Domingo Freddi, uno de los más viejos hinchas de Racing de Avellaneda en Argentina, conmovió al mundo del fútbol y sobre todo a los jugadores del plantel, quienes no dudaron en buscarlo para compartir tiempo con el.

El caso de Domingo Freddi es uno más que demuestra que la pasión por el fútbol y el equipo que se apoya es enorme. El hincha de Racing tiene 82 años y se emocionó tanto hasta que llegó a las lágrimas en el momento en el que salió su club a la cancha para el compromiso contra Belgrano por la jornada 23 de la Superliga en Argentina.



Este momento conmueve debido a que Freddi estuvo en una situación muy delicada de salud, hace 2 años sufrió una enfermedad que no le permitió volver a la cancha a ver a su equipo, según comenta "infobae", la meta del hijo era que su padre se recuperara y volviera a ver un partido de Racing en el estadio Presidente Perón.



Según se comenta en prensa argentina, Domingo Freddi nació en 1936 y es uno de los únicos hinchas que ha visto los 8 títulos que ha tenido Racing en su historia en Argentina. La pasión del señor es desde la cuna, ya que el se crió a pocas cuadras del estadio del equipo de sus amores: "siempre íbamos a la cancha, dejamos de ir por unos años y en el 2014 volvimos antes de que saliera campeón. Nosotros somos Racing, no es un sentimiento. Cuando yo era chico, me acuerdo que todo el que saludaba a mi viejo le decía algo sobre Racing. Es un estilo de vida para él. Es lo que nos une, ir con él y con mi hijo a la cancha", comentó Eduardo, hijo de Domingo en entrevista con "Infobae".



Al ver el emotivo video, varios jugadores del plantel profesional de Racing de Avellaneda reaccionaron y buscaron a Domingo para compartir tiempo con el. Marcelo Díaz y Jonatan Cristaldo reflejaron su emoción por medio de redes sociales y pudieron reunirse con el viejo hincha.



Esto refleja que el fútbol une a las personas sin diferencia de raza, edad o religión.