¿Lionel Messi será titular? Scaloni confirmó esto con el capitán

Respecto al partido de mañana, el entrenador argentino no adelantó su once titular, a la espera de comprobar el estado de Ángel di María y Ángel Correa en el entrenamiento de esta tarde en Ezeiza. El que sí jugará de partida será Franco Armani, portero de River Plate, quien protegerá el arco local en sustitución de Emiliano Martínez, uno de los jugadores sancionados por la FIFA junto con Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía.

Otra de las bajas para estas fechas es el delantero Lautaro Martínez, máximo artillero de la era Scaloni, quien dio positivo por covid hace unos días y se unió a las ausencias de Lisandro Martínez, Alejandro 'Papu' Gómez y Marcos Acuña por lesión.



"En cuanto a goles, el equipo está bien. Sabemos que tenemos diferentes opciones, algunos son más extremos que delanteros, otros son delanteros, pero no es una cosa que nos preocupe", manifestó el entrenador argentino en relación al sustituto de Lautaro Martínez.



"En la línea de las últimas convocatorias, la verdad es que no estamos teniendo suerte tanto con las lesiones como las sanciones y no podemos conformar la lista de la manera que nos gustaría, pero los chicos responden siempre y al que le toque jugar lo hará de la mejor manera", agregó el técnico, quien aprovechará la situación para probar a diferentes jugadores.



En las dos jornadas anteriores, Argentina le ganó a Chile por 1-2 y a Colombia por 1-0 sin Messi, que estuvo ausente para recuperarse de coronavirus. Tras el encuentro ante Venezuela, la Albiceleste jugará ante Ecuador el próximo martes. Luego le quedará disputar un partido pendiente ante Brasil de la sexta jornada.



Aún con un encuentro menos, la Canarinha lidera las eliminatorias sudamericanas con 39 puntos, seguida por Argentina con 35. Luego están Ecuador (25) y Uruguay (22) en zona de clasificación directa, Perú (21), que jugaría una repesca, y detrás vienen Chile (19), Colombia (17), Bolivia (15), Paraguay (13) y Venezuela (10).



Durante la rueda de prensa, Scaloni también fue consultado sobre el sorteo para el Mundial, que se realizará el próximo 1 de abril. "Que nos pasen directamente a octavos, ese es el deseo", comentó entre risas el entrenador santafesino, para añadir que cualquier equipo que toque será "difícil", puesto que el fútbol hoy "está muy parejo".



EFE