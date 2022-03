Scaloni confirmó al ‘Kun’ Agüero en Catar 2022: ¿cuál será su rol?

Lionel Scaloni confirmó que Sergio el ‘Kun’ Agüero hará parte de su cuerpo técnico y de la delegación de la selección Argentina para el Mundial de Catar 2022. El ‘Kun’ tuvo que retirarse de la carrera de futbolista hace un par de meses, pues le descubrieron una afección cardiaca que no lo deja jugar al fútbol; pero seguirá vinculado a la Albiceleste.



“Está más que claro que es bien recibido acá. Estuve hablando con él y es importantísimo que sepamos el rol que puede ocupar para que no venga a estar por estar. Quedó claro qué pretendo de él, lo hablamos y me gustaría que esté con nosotros”, dijo Scaloni en la rueda de prensa previa al último partido de Argentina de local en las Eliminatorias Sudamericanas 2022, que jugará este viernes 25 de marzo, contra Venezuela en el estadio La Bombonera.



Scaloni reveló qué busca con la presencia de Agüero en la selección Argentina y explicó su rol: “Me gustaría que esté alrededor de sus compañeros, que nos traslade cualquier problema, cualquier cosa que pueda suceder en un Mundial. Cosas típicas que puede hacer una persona allegada a los jugadores. Después, como imagen está claro que no creo que haya mejor imagen que la de Sergio para representar al fútbol argentino”.