Portugal sufrió más de la cuenta: triunfo y sueña con llegar a Catar

El que diga que las Eliminatorias y el repechaje no traen emociones, se equivoca. Las selecciones se juegan ese último cartucho para llegar a Catar 2022 y no perderse la fiesta en diciembre. Portugal lo tuvo para no sufrir, pero, dejó todo para el final y vencer a Turquía 3 a 1.



Los lusos no quisieron dejar nada en el azar, además, de estar prevenidos por lo que fue el remate de las Eliminatorias. Otávio anotó el primero de los locales, para dar tranquilidad en el resto del partido.



El ataque constante de Portugal dio sus frutos, con Diogo Jota, como el autor del segundo tanto, antes de concluir el primer tiempo. Portugal no bajó el acelerador para el segundo tiempo, generando varias opciones con Ronaldo, Jota, Fernandez y por el sector derecho, con Joao Cancelo, pero la definición no estuvo precisa.



Momentos de tensión se vivirían en el duelo de repechaje, Turquía empezó a llenar los espacios, aprovechando la combinación por la mitad. Quien entró a definir fue Yilmaz, ante la salida de Diogo Costa.



La tensión en Oporto se sentía, los aficionados en medio del silencio, esperando que los minutos pasaran. Mientras tanto, Portugal trataba de generar acciones, para llegar a la tranquilidad. Joao Felix entró en lugar de Diogo Jota, dándole fresco al ataque, para aprovechar las opciones que generaban, en medio de la impaciencia.



Sobre el minuto 82, el central dejó pasar una falta de Fonte en el área sobre Unul. El VAR lo llamó y decretó penalti para Turquía. El capitán Yilmaz se encargó de cobrarlo, mandándolo por encima del travesaño, ante la tensión y expectativa.



Los lusos se estarán enfrentando a Macedonia, que dio la sorpresa en Palermo, al derrotar a Italia en la última jugada, dejando a los campeones de la Eurocopa sin Mundial.