Kempes no le perdonó a Messi: ‘se equivocó al irse del Barcelona’

Lionel Messi siempre ha sido objeto de todos los focos. Su nivel, cada paso que da con el PSG y actuación, son tema del día. La primera temporada no dejó lo mejor del argentino, pese a conquistar el título de la Ligue 1, sin ninguna complicación. Ahora, con un nuevo año en Francia, se espera mucho más de su rendimiento.



Titular indiscutido, pero sin ese aporte goleador, fue el primer año del argentino. Con nuevo entrenador y con una nómina de lujo, que se mantiene a cada momento, aspiran a la Champions, de la cual quedaron eliminados en octavos de final, suscitando un sinfín de burlas, por las diferencias de plantel.



En año de Mundial, el objetivo principal de Messi es llegar a Qatar en las mejores condiciones. Los meses previos serán fundamentales. Sin embargo, un excampeón del mundo con la albiceleste, en 1978, se mantiene en su postura, acerca del error que cometió al dejar Barcelona.



Mario Alberto Kempes pasó por los micrófonos de ESPN Colombia, donde habló acerca del argentino, quien es el destinado para guiar a los de Scaloni “Creo que Messi no ha bajado nivel, sino que los demás subieron el nivel. Lo seguiré diciendo, Messi se fue de Barcelona y se equivocó, va a Francia, el fútbol es igual, pero va al mejor equipo y no tiene competición, pierden cuatro o cinco partidos al año”.



“Ahora, a nivel de Champions, juegan un partido espectacular contra el Madrid y pierden. Si bien es cierto que Messi no está en el mismo nivel, tiene compañeros al lado que tienen una obligación de no permitir que Messi sea el eje del equipo, sino que se comprometan, al tener la pelota, de hacer lo que deben hacer” agregó.