La etapa Messi no ha terminado: emocionante plan que tiene Barcelona

Todo parece indicar que la etapa de Lionel Messi en Barcelona no ha terminado. Si bien hace un año que fichó por el PSG, club en el que tuvo una temporada bastante regular, los culés volverían a la carga por su máxima figura con un emotivo y emocionante plan en mente.

El presidente del club, Joan Laporta, dijo en Nueva York que el club está considerando una noticia que alegrará a la familia blaugrana y a los hinchas del fútbol en general.



Sugirió una posible vuelta de Lionel Messi, quien fue descartada de momento por Xavi Hernández: "Es una aspiración que tengo como presidente y me gustaría que sucediera, he sido corresponsable de ese final que considero provisional".



"La etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos, acabó muy condicionada por razones económicas y tenemos una deuda moral, en ese sentido nos gustaría que el final de su carrera sea con la camiseta del Barça y aplaudido por los campos a los que vaya", agregó.



El plan sería entonces traerlo antes del retiro y con ello reciba un homenaje no solo del club de sus amores sino también de todo el fútbol español. Merecido adiós de una leyenda.