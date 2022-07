Se bajó del tren colchonero: burla de Cristiano a hinchas del Atlético

Cristiano Ronaldo busca equipo con cupo a Champions League que le permita agigantar su leyenda. Lo sabe todo el mercado, pero ninguna puerta, por ahora, se ha abierto.

Sin embargo, la prensa española ha dicho en distintas publicaciones que una opción es el Atlético de Madrid, ha afirmado que al jugador le interesa volver a la ciudad donde brilló, aunque vestido de blanco, y que estaría apostando todo a ese regreso, que al Real Madrid no le debe hacer ninguna gracia.



Vale decir que al hincha del Atlético tampoco le ilusiona la posibilidad de ver a un archirrival luciendo su camiseta y eso ha quedado claro en las redes sociales con la tendencia #ContraCR7 y en las canchas a donde algunos han llevado pancartas rechazando el posible fichaje.



Precisamente, una página de seguidores de Cristiano publicó una de esas voces de protesta y el propio portugués respondió con un mensaje que deja varias conclusiones: se burló con emojis y dejó claro que poco le importa lo que dicen los hinchas del Atlético.

Cristiano Ronaldo respondió a hinchas del Atlético Foto: Tomado de Instagram @cr7madridy_

Primer punto: la opción Atlético de Madrid parece definitivamente descartada, pues una afrenta así no le augura ningún buen ambiente a alguien que quiera fichar por el club. No parece que sea posible y no es el estilo del goleador.



Así que se siguen buscando propuestas, se agota el banco de ideas y el estelar y más costoso jugador del Manchester United (y de la Premier League) sigue en rebeldía, sin sumarse a la pretemporada.