¿Messi volverá a la titular? Argentina mantiene la ilusión

Argentina viene de derrotar a Paraguay en la fecha 3 de Eliminatorias y Lionel Messi apenas pudo jugar 38 minutos, siendo poco expuesto luego de conocerse fatigas musculares del astro argentino y para evitar lesiones graves, Scaloni sigue siendo reservado con él.

Pese a que no ha tenido suficientes minutos, el regreso de Messi al equipo titular de Argentina podría darse en la fecha 4 de Eliminatorias frente a Perú en Lima y sería una de las grandes novedades, aunque aún no está definida su participación desde el arranque.



Ante esa situación, el periodista argentino de TyC Sports, Gastón Edul, mencionó que la posibilidad de que Messi pueda jugar es viable, pues la idea de Scaloni es tenerlo en una buena parte del partido, pero todo se decidirá el próximo lunes antes del viaje a Lima.



De igual manera, ‘Dario Olé’ mencionó que el diez argentino podría perfilarse en el once titular y sería la gran novedad, debido a que el jugador del Inter Miami pudo entrenar al mismo ritmo de sus compañeros y no se le notó ningún inconveniente.



🔟🇦🇷 Messi completó el entrenamiento de este domingo sin problemas y viaja con la Selección Argentina a Perú.



🔜 El partido se juega el martes desde las 23 horas (de nuestro país).



🤔 ¿Va de titular o arranca en el banco? pic.twitter.com/hzLAEULclr — Diario Olé (@DiarioOle) October 15, 2023



Hay que recordar que la última vez que Messi fue titular con Argentina fue en la fecha 1 de Eliminatorias y allí jugó 88 minutos, hizo un gol, pero terminó con molestias físicas que no le han permitido jugar con buena regularidad.