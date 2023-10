Neymar y una nueva polémica: habría peleado con presidente de la CBF

La polémica ha rodeado la Selección de Brasil luego del sorpresivo empate ante Venezuela por Eliminatorias. Este resultado desató críticas al equipo y juntado a esto hay dos controversias en el seleccionado.



La primera señala que Neymar, Vinicius Júnior y Richarlison habrían organizado una fiesta privada previo al juego ante Venezuela.



Esto fue informado por Matheus Baldi quien dijo que los jugadores estuvieron con varias mujeres y donde destaca Leticia Sogiro, reconocida influencer brasileña que fue vista saliendo del hotel de concentración de la canarinha.

Ahora, la nueva polémica tiene como protagonista a Neymar y al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues.



Y es que de acuerdo al locutor de ‘Radio Tupi’, José Carlos Araújo, de camino al vestuario tras el empate ante Venezuela, el futbolista arremetió contra el directivo e incluso le habría dicho que no viajaría a Montevideo para enfrentar a Uruguay.



"Después de terminar el partido, cuando Neymar salía del terreno de juego y tomaba esa bolsa de palomitas, en ese pasillo que conduce al vestuario, se cruzó con el presidente de la CBF y estaba maldiciendo, diciéndole que las tomara de ese lugar. Dijo de esto, dijo de aquello… y que no nos traigan (al equipo) a este lugar para someternos a estas cosas y ser atacados por el público", dijo Araújo.







Además, del mal trato recibido por los fanáticos en Cuiabá, Neymar no estuvo a gusto con el campo del juego del Arena Pantanal y le expresó al presidente no volver a jugar allí los próximos encuentros.



De hecho, uno de los que se quejó del campo fue Casemiro y quien justamente salió lesionado ante los venezolanos. "Si pudiéramos escoger campos mejores y en situaciones mejores, más favorables para el jugador, lo haríamos", pero "no nos cabe a nosotros elegir eso y sí a otras personas", había dicho previo al juego del jueves pasado.