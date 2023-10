¿Realidad, paranoia o paraguas? 'Colombia está contra Junior'

Atlético Junior perdió 1-0 contra Millonarios, resultado que obliga a ganar todos los partidos que le quedan pra estar en los cuadrangulares de la Liga Betplay II 2023.

Fallas en definición y también polémicos cambios del técnico Arturo Reyes afectaron al equipo, que hizo un segundo tiempo para merecer otra suerte.



Sin embargo, para Fredy Hinestroza no es lo único que explica la derrota: "No es un mito que la altura cuesta, le sucede a ellos cuando van a Barranquilla pero, bien o mal, el equipo se impuso. Por ahí nos faltó profundidad. En el segundo tiempo lo hicimos mejor pero no nos entró y en un error que tuvimos nos cobraron", analizó.



Lo curioso es que, en su opinión, otro asunto pesa en Bogotá y en otras canchas: "No es que sea contra Millonarios, Junior es un equipo al que toda Colombia quiere ganarle. Colombia está contra Junior y nosotros tenemos que sacar la casta sea Millonarios o Jaguares. Con estos equipos te mides porque suelen ser equipos con los que te enfrentás en finales y te das cuenta para qué estás hecho".

Ante esta declaración, muchos comentaron en redes sociales que la acusación no es más que une excusa, el llamado paraguas por los malos resultados, que tienen muy complicada la tarea de la clasificación de Junior.