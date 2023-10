Buena onda de Viera: inesperada respuesta a hincha que lo extrañó

Se había vuelto un 'clásico' en Bogotá que llegara el Atlético Junior y todos en las tribunas apuntaran a la portería.

Lo habitual de Sebastián Viera era recibir insultos cuando enfrentaba a Millonarios, especialmente, y devolverlo con buenas actuaciones, en la mayoría de los casos. Eso sí, ante cada error, eran sonoros los comentarios.

​

Este sábado, Junior visitó al azul en El Campín y no estuvo Viera sino Jefferson Martínez, arquero de paso por Millonarios y de salida accidentada. Pues bien, alguien se acordó del uruguayo: "Vas a un Millonarios vs Junior pero ya no está Viera para putearlo", escribió, con un signo de carita triste.

​

Lo inesperado fue que el propio Viera le respondió en su cuenta de X: "Me extrañaron? Jajaja.. Yo también", dijo.

Me extrañaron ? Jajajaj ... yo también! https://t.co/detvhydxn6 — Sebastian Viera (@sebavierareal) October 15, 2023



Al final, el local se impuso por 1-0 y dejó en serias dificultados al club barranquillero para avanzar a la siguiente fase de la Liga Betplay II 2023. El que ríe primero, esta vez, ríe mejor...