Juan Reynoso ya habla como DT de Perú: sueños y miras hacia el futuro

El nuevo seleccionador peruano de fútbol, Juan Reynoso, aseguró este miércoles que llega a la Blanquirroja con "todas las pilas puestas" y afirmó que pretende "seguir potenciando" el equipo desde el banquillo.



"Es un sueño de vida, estoy más que emocionado de tener hoy este cargo y este es un trabajo de todos, la verdad me mueve, y mucho, haber podido llegar a la selección mayor peruana para sumar en todos los sentidos", dijo Reynoso en una rueda de prensa tras firmar su nuevo contrato.



El peruano, de 52 años, dirigirá al equipo después del exitoso legado del argentino Ricardo Gareca , que consiguió la ansiada clasificación al Mundial de Rusia de 2018 tras 36 años de ausencia.



"Algo que me llamó la atención es el equipo como grupo humano. No creo en el borrón y cuenta nueva, creo que (en) lo que se construyó, con Ricardo a la cabeza, hay mucho por mantener. Esa parte de creer en el jugador peruano ya está", señaló al asegurar que la selección nacional es vista con respeto.



Declaró que llega "maduro", "muy tranquilo" y "mucho más tolerante", y confesó que en conversaciones con Gareca, este ya le veía como "futuro técnico" de la Blanquirroja.



"Hoy, en Perú individualmente hay muy buenos jugadores, pero el grupo es lo que le hace fuerte. El ego queda un poco de lado pero lo que sí me da mucha tranquilidad es que todos tienen claro que por encima del ego está el escudo", dijo.



En cuanto a los jugadores aseguró que lo que marca si estos son convocados o no para jugar con la selección, no es su edad, sino su presente, y señaló que las puertas están abiertas para Jefferson Farfán o Paolo Guerrero si estos "recuperan su nivel" tras las lesiones que padecen.



"Los jugadores con los que he hablado están con sed de revancha", indicó acerca de la eliminación para Catar 2022 en la repesca frente a Australia.



Mostró su admiración por el jugador italoperuano Gianluca Lapadula: "Es uno de los delanteros que, como defensa, no te quieres enfrentar".



En cuanto a su equipo técnico, Reynoso nombró a Joaquín Velázquez como primer auxiliar, y a Gustavo Lombruno como preparador físico.



Por su parte, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, se mostró "muy optimista" por el fichaje para la Blanquirroja.



Dijo que Reynoso es una persona capacitada y con gran trayectoria, no solo como jugador y capitán, sino que como técnico "ha dejado mucha escuela y ha mostrado muchísima y alta capacidad, dirigiendo clubes tanto peruanos, como del extranjero".



"Esta es tu casa", recalcó Lozano al agradecer a Reynoso haber aceptado el reto de llevar a la selección al mundial de 2026.



También estuvo presente en la rueda de prensa el director general de fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas, quién mostró "profunda alegría" al presentar a Reynoso y expresó que se vienen "años difíciles y duros", pero que este tendrá el apoyo total de la federación.



EFE