Gustavo Costas no aguantó: así criticó falencias en fútbol de Bolivia

Gustavo Costas sigue su proceso como entrenador de Bolivia y tiene el sueño de clasificar al Mundial de 2026 en su primera experiencia como seleccionador nacional.



Sin embargo, el técnico argentino quiso dejar claro el panorama que vive el fútbol boliviano y desnudar la cruda realidad que se vive en términos de infraestructura, formación deportiva y oportunidades para los más jóvenes en la liga de Primera División.



“Todos dicen vamos al Mundial, pero, ¿qué hacemos para ir al Mundial? Nuestras canchas son un desastre, nuestros delanteros son todos extranjeros y los centrales, la mayoría”, lanzó Costas.



“Ahora están apareciendo chicos (sobre los centrales bolivianos). No es Sub-23, no es pensando en el Pre-Olímpico, es para el día de mañana tenerlos en Primera (…) Todo el mundo te lo dice: el jugador boliviano no se forma bien. Hay que corregir un montón de cosas porque para criticar estamos todos. No tenemos cancha para entrenar. Ayer nos dieron una, gracias a Dios, pero no la querían dar”, continuó el entrenador argentino.



Costas señaló las falencias del fútbol boliviano, en medio de una rueda de prensa previa a los partidos amistosos contra Ecuador y Chile.



Finalmente, Costas aseguró que no son excusas y que asumirá el reto para llevar a Bolivia a un Mundial, al que no clasifica desde 1994.



“Hay muchas cosas que corregir, pero tengo mucha fe y como dije desde el primer día, no voy a poner excusas. Los profesionales que vienen acá, ustedes mismos lo dicen, los jugadores se tardan en formar, que no tienen competencia. Es decir, tienes miles de excusas, pero después ya está, se va a la mierda esa excusa. Estamos ahí pensando en tratar de ir mejorando día a día”, puntualizó.