Se viene fecha FIFA con amistosos, Eurocopa, Nations y más: agéndense

Conozca cómo será la agenda de los futbolistas colombianos en el fútbol internacional y local, porque se define finalista de Liga Femenina y se jugará final de Torneo BetPlay. Además, les traemos los mejores partidos de fecha FIFA que tendrá a la Selección Colombia en amistoso, Eurocopa y Nations League. Habrá acción del martes 13 de junio al viernes 16 de junio.

Por ello, FUTBOLRED lo programa con los mejores partidos con fecha y hora para que no les pierda a los mejores encuentros de la semana.

Martes 13 de junio

​

4:00 p.m. | Colón (Baldomero Perlaza) vs Estudiantes

Liga de Argentina



Miércoles 14 de junio

6:00 p.m. | Santa Fe vs Atlético Nacional

Semifinal vuelta Liga Femenina



8:15 p.m. | América vs Deportivo Pereira

Semifinal vuelta Liga Femenina



Jueves 15 de junio



5:00 a.m. | Argentina vs Australia

Amistoso internacional



Patriotas vs Llaneros

Final Torneo BetPlay



1:45 p.m. | España vs Italia

Nations League



6:00 p.m. Panamá vs Canadá

Nations League Concacaf



7:00 p.m. | Venezuela vs Honduras

Amistoso internacional



9:00 p.m. | Estados Unidos vs México

Nations League Concacaf



Patriotas vs Llaneros

Final Torneo BetPlay



Viernes 16 de junio



1:45 p.m. | Dinamarca vs Irlanda del Norte

Eurocopa



1:45 p.m. | Gilbatrar vs Francia

Eurocopa



1:45 p.m. | Grecia vs Irlanda

Eurocopa



1:45 p.m. | Macedonia vs Ucrania

Eurocopa



1:45 p.m. | Malta vs Inglaterra

Eurocopa



1:45 p.m. | Polonia vs Alemania

Amistoso internacional



2:00 p.m. | Colombia vs Irak

Amistoso internacional