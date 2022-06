DT de Portugal por la comparación entre Cristiano y una joven figura

Fernando Santos zanjó cualquier tipo de especulación respecto al futuro que le espera a Portugal cuando no esté su figura más importante. Y es que el seleccionador nacional dijo este miércoles que "difícilmente" podrá haber alguien que consiga sustituir a Cristiano Ronaldo cuando se retire.

"Difícilmente alguien en el fútbol va a sustituir a Cristiano Ronaldo, no en Portugal sino en el mundo", afirmó en la rueda de prensa previa al duelo de Liga de Naciones que los lusos jugarán este jueves contra República Checa.



Santos fue cuestionado sobre si el extremo del Milan Rafael Leão puede ser un sustituto del delantero de Madeira. El técnico no se guardó nada: "No juegan en la misma posición, no es sucesor en ese sentido".



"Rafael Leão tiene que ser Rafael Leão, con sus características y sus calidades. Está aquí porque merece estar aquí, y si está aquí con 21 o 22 años, como otros que están aquí con esas edades, es porque son el futuro de la selección nacional", destacó.



El seleccionador, que comanda a las "quinas" desde 2014, cumplirá este jueves su partido número 100 con Portugal. Santos aseguró que el encuentro que más le marcó hasta la fecha fue el primero. "Ni conseguí cantar el himno", recordó. Llegará al centenar contra la República Checa, "un equipo muy bien organizado estructuralmente en términos defensivos, muy compacto".



Tras empatar con España (1-1) y golear a Suiza (4-0), Portugal recibe este jueves a República Checa y después viajará a Ginebra para volver a enfrentarse a la selección helvética el domingo.