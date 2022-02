Argentina confía selecciones a exjugadores: ¿y Colombia para cuándo?

Las comparaciones son odiosas, dicen. Especialmente cuando las señales de evolución ocurren siempre lejos, siempre fuera de las fronteras, siempre en otras latitudes que no corresponden a Colombia.

En los últimos días se confirmó la llegada de Javier Mascherano a la dirección técnica de la Selección Sub 20 de Argentina, lo que completó el pleno de exjugadores al mando de todos los equipos del país: Diego Placente dirige la Sub 15, Pablo Aimar a Sub 17 y Lionel Scaloni la de mayores, asistido por Walter Samuel y Roberto Ayala.



El detalle no pasó desapercibido para exjugadores como Jorge Bolaño, recientemente graduado como entrenador: "

Solo necesitamos un chance. Acá estamos preparados y tuvimos grandes DT's en Europa. Ah y nos pusimos la camiseta de la Selección", dijo en sus redes sociales.





¿Y por qué no hay 'chance' como dice Bolaño? "El futbolista en Colombia es una piedra en el zapato de los directivos, uno no va a aceptar las cochinadas que ellos hacen", dijo con honestidad Faustino Asprilla sobre el tema en ESPN.



Pero el tema puede ser más profundo y pasa por la formación y hasta la cultura futbolística de otros países, un camino en que a Colombia todavía le falta, al menos desde la óptica de Carlos Valdés.



¿Por qué en Argentina, en vez de buscar entrenadores costoso a los que seguro les interesaría dirigir a Messi, confían en los que vistieron la camiseta albiceleste?



"Porque es un país futbolero, que históricamente nos lleva mucha ventaja, han ganado cosas muy importantes y esas lecciones han dado esa visión. Yo pude pasar por allá y vi cómo se vive el fútbol, cómo un hincha analiza el juego más allá de la pasión por el deporte, se valora y se entiende más al futbolista, al juego y sus dificultades y eso hace que les den esa responsabilidad a exjugadoes que se han preparado".



¿En capacitación, ellos tienen mucha ventaja?



Las instituciones varían de acuerdo con la cultura futbolística de cada país, algunos hemos estudiado en Europa, otros en Argentina, ahora en Colombia se están abriendo las licencias para entrenadores. La diferencia es la experiencia de esos países, lo que han sido en la historia del fútbol y han sido pioneros también en formación y procesos.



¿Por qué en Colombia no se repiten experiencias como la de Argentina?



En Colombia se puede hacer, el problema grande es que quienes administran el fútbol no son las más idóneas, algunos por temas personales, otros porque administran el juego más desde una visión empresarial y política y eso ha llevado a tantas dificultades en los procesos. Cuando tengamos dirigentes que vean que la victoria es más que tener 11 buenos jugadores, que el juego es más que lo que pasa en la cancha, en esa medida tendremos procesos más exitosos y a partir de ese conocimiento y dejar tantas situaciones de lado... En Colombia el periodista va por un lado, el dirigente por otro, el futbolista por otro y por es más difícil el éxito, porque a todos nos interesa y si no entendemos eso será muy difícil.