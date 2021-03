Deschamps y la incómoda duda de siempre en Francia: ¿vuelve Benzema?

Karim Benzema es la pregunta obligada a Didier Deschamps. Y él lo sabe pero no por eso le molesta menos. No vale un título mundial sin él, una nueva generación, nada. La pregunta siempre, siempre aparece.

Esta vez fue en la rueda de prensa posterior a la victoria por 0-2 de Francia contra Kazajistán.



El trabajo del delantero en Real Madrid es siempre tan bien calificado que no se entiende que no haga parte del equipo nacional francés. Por eso le preguntaron por él y el DT, medio en broma, medio sorprendido, hizo cara de no poder creer la pregunta y dijo: "seguro un periodista francés te dijo que hicieras esa pregunta".



Así fue el momento, incómodo pero ya usual para el entrenador, campeón mundial en Rusia 2018... sin Benzema:

🇫🇷 Preguntan en la rueda de prensa por Benzema... y así reacciona Deschamps 😶 pic.twitter.com/ebFVr6Bi3c — MARCA (@marca) March 29, 2021

¿Cuál es la razón de fondo? Benzema fue borrado de su selección hace poco más de cinco años, cuando su compañero, Valbuena, lo acusó de presunta complicidad en un intento de extorsión que estaba sufriendo. El delantero siempre alegó que le dio solo un consejo para evitarle un escándalo, pero el caso sigue en investigación judicial.



Lo cierto es que Benzema dijo alguna vez, en una entrevista, que creía que Deschamps no lo llamaba no por el escándalo de Valbuena sino porque atendía reclamos racistas en Francia (él es descendiente argelino). La familia del entrenador fue hostigada en su casa, donde pintaron muros y ventanas con leyendas contra la discriminación.



"No está relacionado solo con Karim Benzema. También hay declaraciones de otras personas que llevaron a este hecho violento que afecta a mi familia. Cuando se trata de mi elección de entrenador, la táctica, el aspecto técnico, es algo normal y no importa. Pero en esto se cruza una línea. Afecta mi nombre, mi familia. Para mí, esto es inaceptable. Decir ciertas cosas conduce necesariamente a una agresión verbal o física. Sufro las consecuencias. No podemos olvidar. No puedo olvidar. Nunca lo olvidaré", comentó en su momento Deschamps. ¿Conclusión? Pregunten siempre. Mientras el DT siga siendo el mismo, Benzema definitivamente no volverá.