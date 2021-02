¿Aplazar o no aplazar Eliminatorias? Rueda y Gareca piden analizarlo

'El show debe continuar '. Esa parece ser la instrucción en el fútbol mundial, que sigue, contra toda evidencia, manteniendo a flote su millonario negocio en medio de las difíciles condiciones derivadas del coronavirus covid-19.

La FIFA no se plantea pausas, en Reino Unido se juega en medio de una nueva cepa del virus que tiene a todo el país en jaque, Europa no para a pesar de los rigores de esta segunda ola de contagios y, al fin, a nadie se le ocurre la pausa. Excepto, claro, a quienes no tienen a los jugadores más de cuatro días, no tienen ningún poder de decisión sobre las decisiones de los gobiernos locales y no tienen otra que acomodar una y otra vez sus convocatorias cuando se van cayendo los nombres.



Los seleccionadores nacionales, concretamente en Suramérica, sí que se plantean un aplazamiento, a un mes del reinicio de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, pues son los que más padecen las ausencias y pagan, con resultados, las consecuencias de decisiones que están completamente fuera de su alcance.



El tema lo planteó Ricardo Gareca, DT de Perú, el 5 de febrero: “Conmebol tiene que contemplar que todas las selecciones estén parejas, si no empieza a distorsionarse todo... Es algo que se tiene que comenzar a considerar”.



Y el nuevo DT de Colombia, Reinaldo Rueda, respaldó esa inquietud: "creo que es un concepto muy respetable. La pandemia es algo que nos enfrentamos desde el año pasado. Es una incertidumbre total con toda la información que llega desde Europa. Hay que considerarlo por el bien del fútbol suramericano", dijo Rueda.



En su opinión, en Asunción, sede de Conmebol, alguien debería estar contemplando otros escenarios: "debe ser un tema para Conmebol, de acuerdo a cómo evolucione esta situación. Es un tema muy sensible, en el que hay que respetar conceptos, evaluarlos bien... Cada selección nacional tiene un momento diferente, los países en Europa toman decisiones independientes. Todo esto nos tiene así y debemos estar preparados", señaló el estratega.



Colombia recibirá en Barranquilla, el 26 de marzo, a Brasil y luego viajará a Paraguay. Perú enfrentará a Bolivia en La Paz el 25 de marzo y recibirá a Venezuela cinco días después.



Rueda insistió en que, en las actuales circunstancias, está obligado a pensar en un plan A,B y C. Y está bien, es el trabajo del seleccionador. Pero considerar la manera de darles a todos los competidores las mismas herramientas es un asunto que habría que discutir en Conmebol, allí donde acaban de plantear un polémico torneo Sub-21, que agregaría no solo riesgos sino partidos a un calendario de por sí saturado. No habría que ser muy optimistas...