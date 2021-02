Rueda, positivo sobre microciclo de Colombia: 'hay trabajo adelantado'

Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección Colombia, ofreció una rueda de prensa sobre las conclusiones de su trabajo con 23 jugadores, en el microciclo que se cumplió en Barranquilla.

"Todos los jugadores son elegibles, cada uno debe estar preparado cuando se presente su oportunidad. Hablo de quienes están aquí, de quienes espero que puedan aprovechar su oportunidad" empezó explicando el entrenador.



"Han sido días muy provechosos en los trabajos teóricos y prácticos en cancha, tanto desde el objetivo de la táctica grupal y los conceptos que queremos estimular, así como al táctica de equipo que hicimos en el Metropolitano. Esperamos que se vayan impregnando de los conceptos, es muy positivo, que cuando sean convocados a un partido oficial tengamos trabajo adelantado", añadió sobre el trabajo de estos cuatro días en Barranquilla.



El DT tocó otros asuntos puntuales en su conferencia de prensa:



Preparación a la distancia



Es un tema de Conmebol, FIFA y UEFA intentando cada día y con los gobiernos de cada país de Europa, porque cada uno tiene decisiones diferentes. Todo pasará por ahí, el tema es de orden administrativo de los rectores del fútbol, es poco lo que no puede hacer a nivel personal, cada club debe atender las decisiones de los gobiernos de cada país, tenemos que estar preparados para cualquier decisión.



Laterales izquierdos



Hay quienes vienen en proceso en selecciones juveniles, es una posición en al que ha faltado al consolidación de valores importantes, es una de las evaluaciones que hemos tenido en cuenta. Llamamos a Angulo, Fuentes, Dayron Mosquera de la liga nacional y haciendo evaluaciones a la distancia de quienes lo hacen a nivel internacional, hay que seguir evaluando, ojalá cada uno logre su mejor nivel.



Ensayos contra Brasil



Ayer hicimos un ejercicio con dos equipos en cuanto a sistema de juego y las variantes para que alguno de estos jugadores pueda proyectarse a un inmediato futuro a la Selección. Nuestros jugadores tienen receptividad para adaptarse a distintos sistemas, lo importante es que su riqueza esté a disposición de la Selección.



Horario contra Brasil



Fue una situación que compartí con los capitanes de la Selección, hicimos las consultas con ellos y nuestros conceptos y consideramos que esta hora sería muy positiva para el juego, nosotros como Selección debemos estar preparados para cualquier horario y las condiciones en los distintos países.



El trabajo de Arturo Reyes



Antes que la edad es el comportamiento de los jugadores en la liga nacional, la actualidad en las últimas jornadas antes de la eliminatoria, por ahí pasó todo, el nivel de los jugadores para estar en esta reunión.



Posibles microciclo



Es muy incierto, por fortuna la colaboración de los clubes para facilitar este trabajo y Dimayor que nos dio este espacio, pero había juegos de Equidad, de Alianza, hoy la final de Medellín y Tolima (Copa Betplay), así que una cosa es nuestra idea de planificación y otra el calendario, la Libertadores, los grupos, todo eso hay que cruzarlo para buscar un espacio, pero por el momento solo hay proyecciones sobre el papel.



No podemos generar falsas expectativas sobre posibles microciclos, esperamos sobre la sub21 que se puedan desarrollar trabajos buscando doble beneficio para selección absoluta y juveniles.



El trabajo con los del exterior



Por el momento se han tratado temas puntuales, la idea es dejarlos tranquilos en sus clubes, desarrollando sus compromisos laborales, trataremos asuntos puntuales vía telefónica o virtual, por el momento eso y el seguimiento de cada juego donde están los nuestros, una cobertura macro de todas las ligas donde están los elegibles de Selección para ver su nivel y nos de argumentos e información para hacer la convocatoria oficial de la mejor forma posible el próximo mes.



Antes que todo debemos entender que la situación que vivimos desde el año pasado nos hace ser muy respetuosos de la vida y todo y vivir el hoy. En el fútbol es importantísima la planificación, pero si antes era difícil el largo y mediano plazo hoy es más complejo. Vamos a jugar la clasificatoria en un año, así que lo importante es lo inmediato, que no depende de nosotros.



La citación para Eliminatorias



Ya esta todo definido, el bloqueo, la convocatoria definitiva y la reunión previa a ese duelo contra Brasil y luego el de Paraguay.



Evaluamos la finalización de los torneos en el mundo, de al liga nuestra, tenemos claras las fechas de eliminatorias y la iniciación de la Copa América, todo con plan A, B y C por todo lo que se puede presentar el 3 de junio contra Perú, el 8 contra Argentina en Barranquilla y 12 de junio contra Ecuador en Bogotá. Eso está estudiado con varias opciones.