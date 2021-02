Hallazgos del microciclo: ¿quién sí, quién no y cuándo a Selección?

Reinaldo Rueda lo dejó muy claro tras la rueda de prensa en la que habló de sus conclusiones del microciclo con los jugadores del medio local, que pudo cumplir en Barranquilla durante los últimos cuatro días: "tenemos claras las fechas de eliminatorias y la iniciación de la Copa América, todo con plan A, B y C".

¿A qué se refiere? La pandemia, las complicaciones logísticas que ya se han sufrido para enfrentar las eliminatorias a Catar 2022 y la incertidumbre que hay en el mundo exigen pensar en muchos escenarios, lo que justifica de sobra el microciclo, más allá de que lleguen uno o 23 de los que estuvieron convocados: "como puede haber uno, puede que no haya ninguno o haya varias. Hay que estar preparados por la pandemia. Todos estos jugadores son elegibles por el compromiso y el nivel que están mostrando", aseguró Rueda, sin llamarse a engaños.



Es un hecho que los de Europa tienen la primera opción, pero como nadie puede garantizar que llegarán en medio de los imprevistos del coronavirus covid-19, hay que diseñar una libreta de apuntes con al menos dos columnas: una para el calendario y otra para los jugadores que podrían acomodarse allí, dependiendo de cada rival y de cada destino.



¿Qué buscaba Rueda? Alternativas para casos de urgencia. ¿Qué tipo de opciones? Tome nota:



Presente y futuro para los arqueros



Nada nuevo bajo el sol: David Ospina, de 32 años, es titular indiscutible. Lo nuevo es que su plan B podría no ser Camilo Vargas (31), el arquero de la última fatal jornada de eliminatorias, que encajó 9 goles en dos salidas (3-0 contra Uruguay y 6-1 contra Ecuador). Era una sospecha de Queiroz, quien perdió un microciclo solo para esa posición sin encontrar una buena alternativa.



¿Qué buscó Rueda? Tendrá apuntado a Álvaro Montero, finalista de Copa con Tolima y quien no por faltar al microciclo deja de ser hoy el plan B. Por eso ahora se ratifica a un Aldair Alejandro Quintana (26 años, 1,95m) como plan C.



Entonces, ¿para qué citar a José Luis Chunga (29 años, Jaguares, 1,80m)? Para la eventualidad de no contar con alguno y tener la opción de alguien que juegue bien en el calor intenso (exJunior, hoy en Jaguares), cuando vienen, solo este año, 8 partidos en Barranquilla. Lo de Juan Moreno (21 años, arquero) es una opción de futuro que hay que acercar, que además juega en altura, donde habrá al menos dos partidos.



El sector izquierdo



Otro puesto que es un dolor de cabeza crónica: "es una posición en al que ha faltado al consolidación de valores importantes", reconoció el propio Rueda.



Frank Fabra, Johan Mojica, el improvisado Willian Tesillo... pasan nombres y no se consolida nadie en Selección. N de ahora, desde hace años. Eso significa que hay una ventana muy abierta para los del microciclo: Álvaro Anyíver Angulo (23 años, Águilas Doradas), Dayron Mosquera (28 años, Santa Fe) cumplen requisitos de altura -recuerden, habrá dos partidos este año- y Gabriel Fuentes (24 años, Junior) es año y señor del puesto para jugar en Barranquilla, aunque se cayó de la convocatoria a última hora por una lesión.



Pero no es el único asunto. Dávinson Sánchez es presente y futuro como central de Selección Colombia, pero sus últimos yerros y suplencias en Tottenham obligan a mirar opciones: Pablo Ortiz (20 años, América) está señalado como futuro, por eso había que acercarlo.



El sector derecho



Las últimas lesiones de Santiago Arias y Stefan Medina dejaron en evidencia un problema menos taquillero que el del lateral zurdo pero igual de preocupante: ¿quiénes son sus alternativas?



Las opciones para el presente son Wálmer Pacheco, (26 años, Equidad) y Andrés Felipe Román (25 años, Millonarios), ambos experimentados y con 'tanque' para jugar en altura, además de Cristian Arrieta (25 años, América). Rueda necesitaba verlos en acción y acomodándose a distintos módulos tácticos para saber si puede contar con ellos.



Igual que en el caso de Dávinson por izquierda, el dueño del puesto entre los centrales por derecha es Yerry Mina, pero una lesión, expulsión o baja de rendimiento, todo lo cual se sufrió muy recientemente en Eliminatorias, obligaba a ver qué tiene para ofrecer, por ejemplo, Yerson Mosquera (19 años, Nacional).



Opciones en el medio campo



Debe ser una de las que menos opciones abre, cuando están Wilmar Barrios, Jefferson Lerma y Matheus Uribe habilitados, pero ya Uribe se cayó de un llamado por sospecha de covid-19 y todo puede pasar antes de un llamado oficial. Es lo que quería tener previsto Rueda cuando quiso ver a Jhojan Valencia (24 años, Cali, perfil derecho, puede ser lateral), Larry Angulo (25 años, Equidad, perfil derecho) y Fabián Steven Ángel, (20 años, Junior, perfil derecho), que dan opciones de juego en altura y en el intenso calor, aunque el último sea más plan de futuro.



Puede requerirse además de mediocampistas con vocación más ofensiva, y por eso había que citar a Santiago Moreno (zurdo, 20 años, extremo derecho o izquierdo, América) y Luis Sánchez Mosquera (interior izquierdo o derecho, 20 años, América). Son cartas para el futuro, claramente, pero en una Copa América o un partido en Barranquilla, que implique un viaje sencillo dentro del país, están ahí para acercarlos, en ausencia del candidato de todos, Duván Vergara, quien por ahora no aparece en el radar de Rueda.



¿Se requieren delanteros?



Sí y no. Zapata y Muriel dan muy poca opción, están Morelos, Luis Díaz y Falcao, pero arrastrando lesiones. Es el puesto más reñido pero no por eso cerrado totalmente para los que trabajaron en Barranquilla.



Cristian Arango (25 años, perdil derecho, Millonarios) y David Lemos (zurdo, 25 años, Once Caldas) juegan en altura, igual que Émerson Rivaldo Rodríguez (extremo por derecha o izquierda, 20 años, Millonarios). En caso de emergencia, Jhon Freduar Vásquez (extremo por derecha, 26 años, Cali).



Veteranos, solución inmediata



Reinaldo Rueda no tenía que verlos mucho, los ha seguido suficientemente, pero quería contarles que están ahí para un momento de emergencia gracias a su experiencia y su veteranía en situaciones extremas.



Rafael Carrascal (mediocampista, América, 28 años), Germán Mera (defensor central, 30 años, Junior), Dany Rosero (defensor, 27 años, Cali) y especialmente Miguel Ángel Borja (27 años, delantero, Junior), quien fuera campeón con el seleccionador nacional de Copa Libertadores, están ahí para dar una mano si todo va en contra, especialmente este último que es mundialista, conoce la base actual de Selección y además vive en Barranquilla.

Lo que exige el calendario



A Rueda lo contrataron para clasificar a Catar 2022, eso es innegable. Pero la Copa América en Colombia no es un detalle menor y lo sabe un hombre curtido como él: un torneo que no lo lleve a la final es una trampa potencialmente mortal.



En el primer capítulo, las Eliminatorias, el calendario señala el partido en la imposible altura de La Paz, el 9 de septiembre.



Y en Barranquilla todavía falta salir de las potencias Brasil y Argentina, rivales a lo que hay que sumarles, y Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Bolivia, estos últimos con obligación casi perentoria de triunfos después del papelón contra Uruguay. ¿Ven por qué hay que llamar a los que saben jugar en climas extremos?



Otra historia es la Copa América, que tiene exigencias distintas en cada ciudad. Este es el calendario:



12 de junio: Colombia - Ecuador, estadio El Campín (Bogotá)

16 de junio: Colombia - Venezuela, estadio Atanasio Girardot (Medellín)

20 de junio: Colombia - Perú, estadio Pascual Guerrero (Cali)

24 de junio: Colombia - Brasil, estadio Metropolitano (Barranquilla)

28 de junio: Colombia - Catar, estadio Metropolitano (Barranquilla)



En cuartos se jugaría en Cali y en Barranquilla y en semifinales en Medellín, mientras que la gran final sería de nuevo en la capital del Atlántico. ¿Para qué llamar a tantos jugadores de Junior o Jaguares? ¿Qué chance tienen los que juegan en altura? Ahí está la respuesta. El microciclo sí que podía ofrecer opciones que tenía que ver Rueda 'in situ'.