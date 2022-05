Dibu Martínez desafió a Kylian Mbappé: 'En Colombia no podés respirar'

Hace unos días el brasileño Fabinho se refirió a las declaraciones de Kylian Mbappé en las que aseguraba que el fútbol en Sudamérica no está tan avanzado y que por ello los grandes favoritos en el Mundial eran europeos. El francés del PSG apuntó a Argentina y Brasil por no jugar partidos "de nivel" y prepararse mejor para llegar a la cita mundialista.



Después de la reacción del compañero de Luis Díaz, el que habló fuerte fue el arquero argentino, Emiliano 'Dibu' Martínez, quien aprovechó el momento para profundizar en la Eliminatoria Sudamericana y contarle al francés que no solo es difícil jugar en Bolivia, sino también en Colombia, haciendo referencia a lo complejo que les resulta jugar en Barranquilla.



"Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar... Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica. Cada vez que viajas a la Selección son dos días entre ida y vuelta, estás agotado y no podés entrenar mucho", dijo el argentino a TyC Sports.



El jugador del Aston Villa de Inglaterra agregó que "cuando un inglés va a entrenar con Inglaterra, en media hora está en el predio. Que vayan a Bolivia, Colombia, Ecuador a ver qué tan fácil es para ellos", dijo desafiando a Mbappé y quienes piensan que la Eliminatoria Sudamericana es de bajo nivel.



Otra que había reaccionado recientemente a las palabras de Mbappé fue Laurato Martínez, compañero de 'Dibu' en la Selección Argentina y delantero del Inter en Italia. Comentó que fueron declaraciones injustas porque "Argentina y Brasil tienen jugadores de muchísima jerarquía, de un gran nivel. Brasil, como nosotros, tiene a la mayoría que juegan en Europa".