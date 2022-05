Fabinho estalló contra Mbappé: férrea defensa al fútbol sudamericano

Las palabras del atacante francés, Kylian Mbappé, no le sentaron muy bien al jugador del Liverpool y compañero de Luis Díaz, Fabinho, quien como jugador de la Selección de Brasil le respondió ante la "ninguneada" que quiso darle a las selecciones sudamericanas. Su respuesta es celebrada por muchos a través de redes sociales.



Mbappé mencionó recientemente que en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa y que es por ello que los grandes favoritos en los mundiales siempre son europeos. Además, dijo que selecciones como Argentina y Brasil no juegan muchos partidos "de nivel" para llegar preparados al Mundial. Fabinho le contestó en medio de risas al conocer de sus declaraciones.



"Es diferente, no es fácil. Tenemos que viajar 11 o 12 horas para jugar en Sudamérica. Tenemos que jugar en sitios como Bolivia, no sé si Francia ha jugado ahí alguna vez. Jugar en sitios como Uruguay o Chile, lugares que uno no está acostumbrado, siempre es difícil”, dijo Mbappé en diálogo con ESPN.



Y agregó que "A lo mejor, la calidad de los equipos de Sudamérica ahora, no sea tan grande como aquí en Europa, pero eso no hace que sea tan fácil jugar allí porque los equipos siempre pelean hasta el final. Es muy duro jugar ahí. Brasil y Argentina si jugaran en Europa, se clasificarían como primeros de grupo en Europa. Van al Mundial como uno de los favoritos también”.