Revelan incómoda situación de Osorio en México: 'tenía tufo a alcohol'

Juan Carlos Osorio necesita concentrarse en los cuadrangulares de la Liga Betplay, que comenzarán este mismo sábado. Pero no es tan sencillo si desde México siguen recordándole momentos difíciles.

Aunque recientemente lo extrañaban y hasta sugerían que la selección nacional jugaba mejor con él, ahora reviven un un mal momento relacionado con su vida personal.



Carlos Albert, periodista muy reconocido en México por sus polémicas opiniones, reveló un momento incómodo que vivió con el DT. En diálogo con su colega José Ramón Fernández, hizo una denuncia complicada.



"Solo hablé con él una vez y en esa ocasión que lo topé me increpó, me dijo de todo. Él iba bajando del palomar a la conferencia de prensa y yo iba saliendo de la conferencia de prensa cuando lo vi con sus cuatro guaruras", dijo.



"Me ve y sin siquiera saludarme empieza a decirme: 'Usted que siempre me critica, todo lo que hablo es por la Selección Mexicana, no soy yo el importante, es la Selección', pero todo esto me lo dijo Osorio con un tufo a alcohol que qué te puedo decir, es en serio", añadió.

Crítica a Osorio

Osorio fue muy cuestionado en México, especialmente por las rotaciones, y tras muchos desencuentros tuvo que dejar el cargo. Ahora espera otro rumbo con América de Cali, con el que hasta último momento vio peligrar la clasificación. Su objetivo es volver a hablar más de títulos que de polémicas.