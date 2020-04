Le salió caro a Wilker violar la cuarentena: no volvería Selección

En medio de la pandemia por el coronavirus covid-19 siempre hay un rebelde sin causa que se atreve a desafiar la autoridad por puro placer, sin reflexión, sin mente... dirían algunos. El tema es que no pensar no excluye de responsabilidad y esa es la lección que ha aprendido Kyle Walker.

En un súbito arranque de Superman, el defensor de Mancheser City organizó una fiesta sexual con un par de chicas, infractoras como él de la orden de quedarse en casa, y el escándalo llegó a mayores... muy mayores.



Según informa este martes el Daily Star en Inglaterra, el chiste le saldrá muy costoso pues no solo provocó la furia de su entrenador en el City, Pep Guardiola, quien a propósito perdió a su madre por el coroanvirus, sino que su entrenador en la selección, Gareth Southgate, no estaría dispuesto a perdonarle la infracción.



Ya había perdido algún protagonismo tras la aparición de Trent Alexander-Arnold, de Liverpool, pero ahora se quedará definitivamente en 48 partidos jugados, ya que Southgate no está dispuesto a "tolerar que ningún jugador se salga de la línea, particularmente ante la gravedad del virus".



Daily Star, que no duda en calificar la actitud de Walker como una payasada, publicó la disculpa del jugador: "Quiero aprovechar esta oportunidad para emitir una disculpa pública por las elecciones que hice la semana pasada que han resultado en una historia hoy (domingo) sobre mi vida privada en un periódico sensacionalista...Entiendo que mi posición como futbolista profesional conlleva la responsabilidad de ser un modelo a seguir", dijo.



Lo habrá aprendido ahora, que tendrá que enfrentar la furia de su club, que paga su salario, y el casi seguro adiós a su Selección. Nunca está de más una lección de vida en medio de esta terrible pandemia.