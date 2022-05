Francia, ¿la mejor selección del mundo? Su convocatoria de ensueño

Didier Deschamps reveló este jueves la convocatoria de Francia para los partidos de Nations League. Allí figuran el madridista Karim Benzema, el atlético Antoine Griezmann y el sevillista Jules Koundé.



En la lista, para disputar cuatro partidos del certamen europeo, destacan las ausencias del barcelonista Ousmane Dembelé y el madridista Eduardo Camavinga, que habían sonado para integrar la concentración de los "bleus", clave para la que conformará la lista de cara al Mundial de Catar.



Tampoco están Paul Pogba, que atraviesa problemas físicos y cuyo puesto será ocupado por el marsellés Boubacar Kamara, ni Olivier Gioud, máximo goleador del país en activo, que en la última lista sustituyó a Benzema pero que parece no ser una prioridad para Deschamps.

El seleccionador aseguró que la ausencia de Dembelé se debe "al exceso de competencia" y al hecho de que Francia juega con carrileros, una posición que el barcelonista está menos acostumbrado a cubrir. "Está acostumbrado a jugar de extremo, por la izquierda y por la derecha, y en nuestro sistema actual, como carrilero, no es su puesto. Para convocarle habría que quitar a otro que también está teniendo buen rendimiento", dijo.



En cuanto a Camavinga, alabó la buena adaptación que ha tenido al Real Madrid, pero señaló que ha preferido que siga en los sub-21. "Forma parte de los que podían haber venido, pero he tenido que elegir a 24. Para una primera temporada en el Real Madrid, dada la competencia, creo que ha aportado mucho en su puesto, aunque en el Madrid juegan con tres por delante de la defensa", señaló.



Deschamps también se refirió a la situación de Kylian Mbappé, que debe anunciar en los próximos días su futuro, y aseguró que no cambia nada si se queda en el París Saint-Germain o si opta por el Real Madrid "mientras no interfiera en la selección".



En cuanto a Griezmann, señaló que su bajada de rendimiento puede responder a que ha sufrido una larga lesión y que no está acostumbrado, pero también a que el Atlético de Madrid no está haciendo su mejor temporada.

Convocatoria oficial de Francia

Porteros: Alphonse Areola (West Ham/ING), Hugo Lloris (Tottenham/ING), Mike Maignan (Milan/ITA).



Defensas: Jonathan Clauss (Lens/FRA), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Lucas Hernandez (Bayern Múnich/ALE), Theo Hernandez (Milan/ITA), Presnel Kimpembe (París SG/FRA), Jules Koundé (Sevilla/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Múnich/ALE), William Saliba (Marsella/FRA), Raphaël Varane (Manchester United/ING).



Centrocampistas: Mattéo Guendouzi (Marsella/FRA), Boubacar Kamara (Marsella/FRA), N'Golo Kanté (Chelsea/ING), Adrien Rabiot (Juventus Turín/ITA), Aurélien Tchouaméni (Mónaco/FRA).



Delanteros: Wissam Ben Yedder (Mónaco/FRA), Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Kingsley Coman (Bayern Múnich/ALE), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen/ALE), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Kylian Mbappé (París SG/FRA), Christopher Nkunku (Leipzig/ALE).