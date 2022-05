Madrazo de periodista española en plena transmisión: ‘culpa’ de Falcao

En la previa del duelo entre Rangers y Eintracht Frankfurt por la final de Europa League, la periodista española Gemma Soler protagonizó un ‘blooper’ en plena transmisión que se viralizó rápidamente en redes sociales.

En medio del programa ‘Balón Dividido’ de ESPN, Gemma estaba hablando sobre los futbolistas que lograron anotar un doblete en la final del certamen europeo. Allí están Carlos Bacca y Radamel Falcao García.



Todo iba bien hasta que la periodista se confundió y no pudo decir el nombre del ‘Tigre’. “Rafael Cal... Rafael Fal... Puta”, expresó durante su recuento en planta baja junto al trofeo del torneo.



De inmediato se enojó al no poder pronunciar el nombre de Radamel y se fue por completo de la situación. Bajó el micrófono, miró a sus costados y no dijo nada más. Tras esto, la producción del programa cortó el empalme desde territorio español y los panelistas continuaron como si nada.



Horas más tarde, después de la consagración del Frankfurt de Rafael Santos Borré, Gemma se refirió a la curiosa situación en su cuenta de Twitter: “Me muero. Nunca grabo nada pero quería enseñar la copa y no podía tenerla en vivo. El tape bueno era el siguiente, alguien se confundió. Así, como la vida misma. Viva el (emoji de tigre) Falcao”.



Misterio resuelto: el encargado de poner los clips pregrabados se equivocó y puso el que no era. La cosas de la televisión... Revívalo acá:

¿Cuáles son los únicos dos colombianos en anotar doblete en una final de Europa League?



Es que no le entendí bien.



Como sea, se ve hermoso el trofeo. pic.twitter.com/ho0GS1PNcR — Paolo Arenas (@PaoloArenas) May 18, 2022