La desilusión la calma la Conmebol: sentido mensaje para Perú

Una tarde muy triste y de mucha desilusión es lo que se debe estar viviendo en Lima, y en todo Perú. Los dirigidos por Ricardo Gareca estaban perfilados para superar a Australia, pese a ser un partido muy duro, se esperaba que los peruanos lograran sacar la casta sudamericana y se quedaran con el penúltimo tiquete al Mundial de Catar de 2022.

Sin embargo, fue todo lo contrario. En el tiempo regular, la Selección de Perú se vio superada por Australia. Los ‘Socceroos’ mantuvieron las opciones y dominaron desde el primer minuto de juego. Pedro Gallese tuvo una tarde compleja en los 90 minutos, y aún más en la tanda de penaltis. Los incas por su parte solo reaccionaron sobre el final del segundo tiempo extra con un disparo en el vertical.

Alexander Varela, de 26 años tuvo en sus pies la posibilidad de igualar la tanda de penaltis para continuar en la definición, pero el guardameta, Andrew Redmayne atajó esa ejecución. Un 4-5 en el marcador final en la serie a favor de los oceánicos que juegan en la competencia asiática rumbo a los mundiales. Así las cosas, los australianos lograron meterse en el grupo conformado por Francia, Dinamarca y Túnez.

Ricardo Gareca y Pedro Gallese no escondieron la tristeza de no lograr darle a los aficionados peruanos que se acercaron al estadio con la ilusión de sellar la clasificación. Tras ese suceso, la Conmebol fue quien intentó apaciguar los ánimos con un mensaje en sus redes sociales, ‘arriba Perú. La Selección Perú dejó todo en el terreno de juego y no existe reproches para una generación que ya hizo historia’.

Perú tendrá que prepararse para intentar sellar su clasificación directa para el próximo Mundial de 2026. Esta vez no quieren repetir plaza de repechaje y quieren ingresar con cupo directo. La Conmebol también envió un mensaje para lo que viene, ‘el fútbol da revanchas y regresarán más fuertes para los próximos desafíos’.