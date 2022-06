Perú y su sentimiento general: 'lo único que nos embarga es el dolor'

El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, expresó sentir "una gran decepción", "dolor" y "amargura" por haber perdido la opción de ir al Mundial de Catar 2022 y agregó que no es momento aún para decidir si continuará al frente del conjunto Blanquirrojo.

"No tengo nada que decir de los muchachos, lo entregaron todo (en el partido), sólo (siento) la decepción lógica de haber quedado fuera de un evento tan importante", declaró el estratega argentino, en rueda de prensa posterior al partido de la repesca que Australia ganó en la tanda de penales.



Gareca insistió en que "los sentimientos (que tiene ahora) son de dolor y frustración", que comparte con los jugadores, al ver que miles de hinchas peruanos llegaron de todo el mundo para apoyar a la selección de Perú en Doha.



"Lo único que nos embarga es el dolor, la amargura de no haber podido acceder" al mundial, añadió el técnico, que condujo a Perú al Mundial de Rusia 2018, después de una ausencia de 36 años.



Gareca afirmó que Australia hizo un "gran trabajo táctico", pero que Perú mostró su "mejor versión" en el comienzo del alargue, aunque eso significó "una gran desgaste físico" para ambos equipos.



"Uno necesita meterse rápidamente y nos costó, pero no los vi tensos (a los jugadores)", afirmó el seleccionador aunque reconoció que el hecho de tener sólo un partido definitivo significa que "te tienen que salir las cosas" a la primera.



Por ese motivo, Gareca señaló que "llegar a una definición de penales no era lo que buscábamos". Al ser consultado sobre la posibilidad de que siga en la dirección técnica de Perú, Gareca respondió que "cuando lleguemos a Lima, es el momento de replantear y analizar", porque ahora tiene aún el partido "en la cabeza que me da vueltas".



Para tomar una decisión de ese tipo, el técnico remarcó que es necesario "estar tranquilo", por eso insistió en que "una vez que lleguemos a Lima, veremos la situación".