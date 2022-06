Sobraron 120 minutos: Australia sacó a Perú de Catar en los penaltis

Fueron 120 minutos que pudieron ahorrarse y una definición por penaltis no apta para nerviosos, que le dio a Australia el cupo al Mundial de Catar 2022, en la definición contra Perú por el repechaje.

Los penaltis lo decidieron todo en un partido para el olvido: Boyle falló el suyo cuando le atajó, brillante, Gallese; Lapadula no miró el baile del portero y marcó bien a su turno; Mooy cobró bien y dejó sin reacción al arquero peruano; Callens celebró a rabiar cuando le tocó patear; Goodwin le pegó duro y arriba; pero Advíncula lo estrelló en el palo y otra vez la cuenta quedó igualada. Hrustic cobró con mucha sangre fría; igual de seguro fue el cobro de Renato Tapia; a su turno no fallaron Mclaren ni Flores y entonces, de a uno y a patear por obligación, no por convicción. Y falló Valera, el joven, el más inexperto.



¿Ganó el mejor? De hecho, sí. Aunque la historia en el tiempo regular fue más que gris con un 0-0 poco digno de estas instancias. Lapadula se animaba a los 3 minutos en un cabezazo y respondía Duke con doble intento, parecían, más ambiciosos los oceánicos y más incómodos los suramericanos; tanto tedio había que ni faltas se registraban.



Una llegada de Wright, cuando la jugada estaba viciada por fuera de lugar, fue el colofón de un largo bostezo que define la primera etapa: el miedo a perder superó, con ventaja, las ganas de ganar. Y eso que lo que estaba en juego era un cupo al Mundial, nada menos.



Y para los últimos 10 minutos, toda la apuesta: la llega de Mabil abrió el juego para los australianos, que tuvieron tres opciones claras, dos de Hrustic, tal vez la más clara la que tapó Gallese en dos tiempos a los 86, cayendo contra su palo izquierdo, una dosis importante de fortuna, sin duda. No de otra manera se entiende que salvara la primera etapa y la segunda sin hacer un solo tiro al arco, mientras el duelo se iba al alargue.



Más allá de toda percepción, una realidad: Australia hizo 2 tiros a puerta en 10 intentos y Perú ni un solo en 6 intentos.

Y si se cuidaron en los 90, nada hacía pensar que no lo repitieran en esos 30 adicionales, cada vez más mandados a recoger como paso previo a la definición por penaltis.



Parecía que se salía del libreto Edison 'Orejas' Flores, quien se apuntó a los 98 el primer remate al arco de Perú, que fue a manos del arquero, y entonces se contagiaron Cueva, con un remate frontal, y Advíncula, con otro remate apenas por arriba del arco. Pero la historia no cambiaría y la definición sería por penaltis. Celebrarán los XX en Catar. Ya ni llorar es bueno...