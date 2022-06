La ilusión que no fue para Perú: Pedro Gallese habló sobre la derrota 

Tapar un penal no fue suficiente para llevarse lo que Ricardo Gareca y sus dirigidos esperaban. En un encuentro complicado en el que las opciones fueron constantes, en especial a favor de Australia, igualaron sin goles en 120 minutos y se toparon con la suerte de los penales. Infortunadamente, y aunque Pedro Gallese detuvo uno, Alexander Varela no logró anotar el más importante que atajó el guardameta australiano, y son los ‘Socceroos’ quienes disfrutan.

Perú quedó en la quinta posición en las Eliminatorias de la Conmebol, un cupo que no daba una clasificación certera, pero sí la oportunidad de disputar el repechaje ante la Selección asiática. La suerte estuvo echada para los incas de enfrentarse a Australia en una definición a un único partido que refrescaba memorias porque ambos elencos se dieron cita en el Mundial de 2018.

Los peruanos carecieron de opciones de gol en los 120 minutos, reaccionando sobre el final con un remate en el vertical. Así las cosas, y con igualdad sin tantos, la definición se extendió al manchón penal. Pedro Gallese ganó el sorteo y con confianza plena en sí mismo, decidió arrancar tapando y efectivamente tuvo resultado atajando el primer lanzamiento australiano.

Sin embargo, llegó la ejecución definitiva en los pies de Alexander Varela. El recientemente ingresado se topó con un Andrew Redmayne que sustituyó a Matthew Ryan en el complemento para la tanda. Con su característico baile con el que sacó campeón al Sydney FC en la liga australiana, distrajo a los pateadores. Luis Advíncula se encontró con el vertical, y Varela con el golero.

Desilusión completa retratada por Pedro Gallese que se refirió al respecto, Perú no pudo instalarse en el Mundial y la tristeza no fue un secreto, ‘es un momento bastante duro, todos estábamos con la ilusión de volver a ver nuestra bandera otra vez en un Mundial’. Agregó, ‘sabíamos que iba a ser un partido duro, y fue así (…) perdimos el partido, perdimos los penales, peor Australia también hizo lo suyo. Es un equipo rudo, que corre’.

Ricardo Gareca también habló sobre la desilusión de no poder darles la alegría a los peruanos que se acercaron al Estadio del Al-Rayyan. No mencionó mucho sobre su futuro, aunque mantuvo que una vez lleguen a Lima, se analizará la situación. Pedro Gallese espera que el argentino continúe, pues ha sido un proceso largo en el banquillo que ha dejado varias alegrías y distintos cambios, ‘nos ha enseñado mucho, ha cambiado la mentalidad de los jugadores’. Una mentalidad ganadora y que devolvió el sentimiento de ir a un Mundial en el 2018. Finalmente, Gallese mantuvo que el combinado enfranjado no tiene techo y que pronto se repondrán.