La triste decepción de Salomón Rondón por no jugar contra Colombia

La Selección de Venezuela deberá dar sus primeros pasos en las Eliminatorias suramericanas sin la presencia de José Salomón Rondón, su insustituible delantero de área y de los más experimentados junto a Tomás Rincón en el plantel.



El equipo dirigido por José Peseiro iniciará el camino hacia el anhelado primer Mundial en la historia de Venezuela y en los duelos frente a Colombia y Paraguay deberá arreglárselas sin el atacante caraqueño.



Hice lo humanamente posible para ir, pero me toca asumir esta situación. Mantengo la misma ilusión de jugar en la selección que cuando niño. Seguiré trabajando y dando lo mejor de mí para ir a mi Vinotinto amada.



Atte: El Gladiador. — Salomón Rondón (@salorondon23) October 5, 2020

"Hoy me toca saberte lejos por razones ajenas a mi voluntad. El club al que pertenezco, el Dalian Pro, ha decidido no cederme a mi selección. Estamos viviendo momentos complicados en el mundo y lo entiendo, pero ni eso podrá cambiar el amor que siento por la camiseta nacional", manifestó el ex de la Premier League en sus redes sociales.



"Hice lo humanamente posible para ir, pero me toca asumir esta situación. Mantengo la misma ilusión de jugar en la selección que cuando niño. Seguiré trabajando y dando lo mejor de mí para ir a mi Vinotinto amada", completó Rondón.