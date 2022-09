El ex Santa Fe que enfrentará a Colombia con la selección de Guatemala

Nació en Guatemala, pero desde muy pequeño su madre, colombiana, lo llevó a su pueblo natal: Agua de Dios, Cundinamarca. Allí, Alejandro Galindo le dio sus primeras patadas a un balón, pero fue en las categorías menores de Independiente Santa Fe donde se formó y cumplió el sueño de llegar al equipo profesional.



Es de la camada de Juan Daniel Roa, Francisco Meza y otros canteranos del equipo cardenal. Wilson Gutiérrez lo tuvo en el primer equipo y Galindo fue parte del equipo campeón en 2012-I, el que consiguió la histórica séptima estrella, teniendo minutos contra Chicó en el cuadrangular semifinal, lo que lo convirtió automáticamente en parte del título.



Ese mismo año fue llamado por Ever Hugo Almeida a integrar la selección de Guatemala, debutando contra Paraguay (25 de abril de 2012) y haciendo parte de la Eliminatoria al Mundial de 2014.



Este sábado, Galindo, o ‘Pancha’, enfrentará a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, en el que será el inicio de la era del argentino en el combinado cafetero. A sus 30 años, será su primera vez contra el país en donde se formó, donde vive toda su familia materna, y en donde logró su primer título profesional.



“Es un reto especial estar en la selección de Guatemala. Por fortuna, desde que llegó el profesor Luis Fernando Tena he jugado casi siempre. He sido titular en los ocho partidos de este año, y será muy especial para mí este juego contra Colombia”, le dijo Galindo a FUTBOLRED antes de viajar a San Francisco, Estados Unidos, para afrontar el juego del sábado en Santa Clara, a una hora de la gigante ciudad.



Alejandro Galindo con Guatemala. Foto: Cortesía de Alejandro Galindo

Galindo ha jugado en clubes como Municipal, Antigua, Comunicaciones y actualmente Cobán. Tiene 4 títulos en la Liga de Guatemala y más de 300 partidos; y en Guatemala formó su familia: con Yuri, su esposa, tiene dos hijas: Antonella e Isabella.



“Es una experiencia única enfrentar a Colombia. Lo tomaré con toda la responsabilidad, porque sabemos que la Selección es respetada, reconocida, así no haya clasificado al Mundial. Tiene jugadores de renombre y queremos medirnos para seguir mejorando en nuestro proceso”, aseguró Galindo, quien sueña con clasificar por primera vez a Guatemala a un Mundial, enfocado en el 2026.



Sobre la Selección Colombia



Galindo sigue el fútbol colombiano, por eso aplaude que el proceso de Lorenzo “tenga jugadores de experiencia para ayudar a los más jóvenes. Estar en un seleccionado, en un partido de este tipo, es una vitrina. No hay amistosos, son juegos importantes a nivel de selección”.