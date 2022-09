Ricardo Jerez y Colombia-Guatemala: Ospina y el recambio generacional

El partido Colombia vs. Guatemala, este sábado 24 de septiembre (6:30 p.m.) en Estados Unidos, será muy especial para Ricardo Jerez. El arquero guatemalteco estuvo 8 años (2013 a 2021) en el fútbol colombiano, dejando huella en Alianza Petrolera y atajando también en Deportivo Cali.



Jerez es el jugador con más partidos en Alianza. En ese equipo pasó sus mejores momentos y allí creció su familia: Leandro Fabián y Franco Emiliano, sus hijos, nacieron en Colombia y guardan un gran cariño por el país cafetero.



Desde Ciudad de Guatemala, Jerez habló con FUTBOLRED, justo antes de una práctica con la selección ‘chapina’, que dirige el mexicano Luis Fernando Tena.



“Será un partido especial para mí y mi familia. Mis hijos son colombianos, se ponen la camisa de Colombia, están pendientes del fútbol de allá, yo también. Dejamos muchos amigos y es algo lindo enfrentar a jugadores a los que ya enfrenté, de un país al que siempre le agradeceré”, dijo Jerez.



Luego de su experiencia en Colombia, Jerez volvió a su país para jugar en el Municipal, “que es el club más grande Guatemala”. Allí ha tenido regularidad, jugando siempre, y sus buenas actuaciones lo tienen vigente en el seleccionado guatemalteco.



“Esa regularidad me permite hoy, que se inició un nuevo proceso con el profesor Luis Fernando Tena, estar en todas las convocatorias con la selección: jugué 6 partidos de 8 disputados, así que me siento feliz, en buen nivel y vigente para mi país”, comentó.



A sus 36 años, Jerez pasa por un gran momento. Pero en Guatemala pasa algo similar a Colombia: piden renovación y recambio generacional; a Jerez y a David Ospina los tienen en la mira por su edad.



“Siempre pasa. Sabemos que la gente opina, muchas veces sin saber del tema. Los grandes entrenadores son los que hacen las convocatorias, y si siguen llamando gente de experiencia, es porque saben que esa experiencia es fundamental siempre dentro de un grupo, independientemente del puesto. Aunque es claro que los arqueros tenemos más longevidad”, reaccionó Jerez.



Y añadió: “Lo que pasa es que el cambio generacional que siempre se pide, hay que saberlo llevar y es paulatinamente. Y en este caso, si los entrenadores piensan que podemos ayudar con la experiencia, es por eso que nos llaman. Desde nuestro puesto, hay que seguir trabajando para brindarle seguridad y garantías a un equipo o a una selección”.



Jerez insistió sobre el sonado cambio generacional que se pide siempre que un técnico asume en una selección.



“El técnico sabe lo que está haciendo. La gente puede pedir cambios generacionales, pero no es que sacan a 20 y convocan a 20 nuevos; es poco a poco que van los procesos, y siempre se necesitan hombres de experiencia para transmitirlo muchas cosas a los nuevos en una selección. Jugar en selección es muy diferente que jugar en un equipo. Es por eso que los de experiencia deben aconsejar e indicar a los jóvenes sobre la presión que se maneja en un partido de estos; cuando las cosas salen bien, y cuando no salen, como manejarse; todo eso lo saben jugadores como Ospina, Falcao o Cuadrado, porque han vivido muchas batallas”, apuntó.



Y recapacitó también que “en el caso de Colombia, hay jugadores con dos Mundiales a cuestas, así que no se puede pensar en un recambio tan drástico cuando hay jugadores que apenas tienen dos o tres juegos en Selección, o no han tenido minutos, porque es muy diferente, repito”.



La frase que resumió el pensamiento de Jerez fue “En el fútbol no juegan jóvenes y viejos, en el fútbol juegan buenos y malos. Y los buenos, siempre están en la vista de los entrenadores. No se trata de edad, sino del presente y lo que puedan aportar al grupo”.



“Hay que dejar trabajar a los técnicos. Mientras ellos consideren que no hay nadie mejor, los de antes pueden aportar mucho y los seguirán llamando. Además, en el caso de James Rodríguez, es un jugador emblema, uno de los mejores de la historia del fútbol colombiano; y así no esté en su mejor presente por no jugar, sigue siendo un crack que puede aportar muchísimo”.



Sobre los arqueros de Colombia, Jerez, que sigue la Liga colombiana, analizó: ”Sé que Montero tiene buen presente y lleva varios años con buen rendimiento. Lo de Kevin Mier, que ha sabido responder a lo que requiere atajar en Atlético Nacional. Tienen mucho para darle al arco de Colombia, aunque sabemos que el presente dice que Ospina y Vargas están muy bien en sus equipos. Atrás vienen grandes guardametas”.



Hace más de 9 años (6 de febrero de 2013) que Jerez no enfrenta a Colombia. La última vez, en el apogeo del proceso de José Pékerman, Guatemala cayó 1-4. Por eso dice que “Colombia tiene jugadores de sobra para brillar a nivel mundial. Es potencia, con grandes futbolistas, así que para nosotros será difícil”.



Sin embargo, es positivo sobre el proceso de Guatemala: “arrancó bien con Luis Fernando Tena. De 8 partidos, tenemos 5 ganados, 2 empatados y 1 sola derrota. Hemos hecho buenas presentaciones. Somos positivos de que con Colombia sigamos mostrando un avance”, aseguró el guatemalteco, de corazón colombiano.