Colombia vs. Venezuela: partidos de la primera fecha de Eliminatorias

Las Eliminatorias Suramericanas por fin vuelven y este jueves y viernes se jugará la primera fecha para cada una de las 10 selecciones participantes.

Con estos partidos empieza el camino al Mundial de Catar 2022, que está pactado para el mes de noviembre.

Estos son los partidos de la primera fecha de Eliminatorias.

Jueves 8 de octubre



Uruguay vs Chile (5:45 p.m.)

Paraguay vs. Perú (6:30 p.m.)

Argentina vs. Ecuador (7:30 p.m.)

Viernes 9 de octubre



Colombia vs. Venezuela (6:30 p.m.)

​Brasil vs. Bolivia (7:30 p.m.)