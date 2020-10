¿Vargas o Montero? El antecedente de una decisión para Carlos Queiroz

Colombia está a pocas horas de hacer su debut en las Eliminatorias suramericanas a Qatar 2022: este viernes recibe a Venezuela en Barranquilla, a las 6:30 p.m. En esta primera doble jornada -visita a Chile el 13 de octubre-, Carlos Queiroz tendrá que lidiar con un inconveniente, que es la ausencia de David Ospina. El portero del Napoli italiano, ha jugado siempre en las Eliminatorias desde hace 11 años, así que reemplazarlo no es tarea fácil.



Queiroz sabe que tiene a dos principales candidatos a atajar contra Venezuela: Camilo Vargas y Álvaro Montero. Si bien cuenta con Aldair Quintana y Eder Chaux, los dos primeros porteros tienen más experiencia en Selección y han hecho parte del proceso del entrenador, pues ambos fueron a la Copa América 2019, justamente como suplentes de Ospina.



El seleccionador dejó ver en sus declaraciones que Vargas, del Atlas de México, corre con cierta ventaja por tener más experiencia, más partidos internacionales y más cercanía con el grupo; sin embargo, no descartó al portero del Deportes Tolima, quien es uno de sus pilares para el futuro de la Tricolor.



Y aunque la lucha por la portería solo dejará un ganador que se conocerá el viernes, ya hay un antecedente sobre una decisión de Queiroz, que debió elegir entre ambos guardametas y sorprendió a todos.



Fue en la Copa América de 2019, en Brasil. En el tercer partido de fase de grupos, contra Paraguay, Queiroz no pudo contar con Ospina porque había pedido permiso para ir a Medellín a ver a su padre, que en ese momento pasaba por un grave estado de salud; así, el entrenador debía escoger entre Vargas y Montero para atajar en ese juego.



Esa vez no importó el largo proceso de Vargas y su experiencia, atajó Montero y le sacó ventaja en algo: debutó en competencia oficial, algo que el bogotano no ha podido hacer.



¿A quién elegirá para las Eliminatorias? La lucha hasta ahora comienza.