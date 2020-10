¡Más de un Cuadrado! Los polifuncionales en Colombia para Eliminatoria

"Trabajamos mucho con Juan (Cuadrado), puede jugar de defensor, mediocampista, delantero y con un poco más de trabajo puede hasta estar en la portería". Las palabras de Carlos Queiroz, entrenador de la Selección Colombia, que este viernes enfrenta a Venezuela por las eliminatorias a Qatar 2022, dejan ver su apuesta por jugadores que le cumplan muchas obligaciones, que se adapten, que asuman desafíos y no imposiciones.

Queiroz pone de ejemplo a Cuadrado porque "hace trabajo de volante en las últimas convocatorias y tiene mucha obligación de marca, pero su fútbol se desarrolla en su posición tradicional". Traducción: sabe hacer el trabajo sucio pero lo suyo, lo que le fluye, es el ataque.



Para el DT esa es la versatilidad que deben cumplir todos aquellos que sueñen con vestirse de amarillo bajo su administración, quiere gente con velocidad y vocación ofensiva pero valiente para enfrentar a rivales rocosos y duros, como son casi todos en las eliminatorias suramericanas.



El caso de Cuadrado es clave: efectivamente juega de lateral derecho, de mediocampista en una primera línea (con obligaciones de marca, como en Copa América 2019) y de extremo por derecha... o por izquierda, según se marque en las necesidades del partido.



Lo bueno es que, para tranquilidad del DT, no es el único. Lo malo, en el papel, que todos los atacante tienen perfil de 'killers' del área y sacarlos de ese rol implica correr riesgos, una apuesta poco segura en una eliminatoria tan difícil como la suramericana.



En este punto vale decir que más allá de ver a Falcao retrasándose para abrir espacio a otro atacante, a un Córdoba que en su primer llamado jugaría, ahí sí, hasta de arquero, o a un Duván que también se sacrifica y sale del área con tal de jugar, aunque lo tenga todo para hacer valer la condición de mejor actualidad en el ataque nacional, la nómina colombiana tiene habilidad y no solo buena actitud para usar piezas en distintas posiciones.



Repasamos la lista de jugadores que pueden desempeñar más de un papel, a horas del estreno en el largo y tortuoso camino a Qatar.



James Rodríguez



Si algo aprendió James de los días grises en Real Madrid y en Bayern Múnich fue a ocupar posiciones que no siempre privilegiaron su fútbol, pero que eran su única posibilidad de ganar continuidad. En ambos equipos aprendió a ser volante de marca en la primera línea de tres, extremo por derecha y por izquierda y, cuando pudo, ocupó su posición ideal, de mediapunta, más hacia el medio, con visión y movilidad suficientes para filtrar el pase o resolver de cara al arco rival.



Darle libertad de movimiento y aliviarle tareas de marca es lo que hace la diferencia entre el prescindible de Real Madrid y la estrella del Everton. Queiroz, de hecho, dice entenderlo mejor que todos.



Stefan Medina



En la defensa, Medina es el único realmente polifuncional: puede ser lateral derecho (como en la Selección), central por esa banda en una defensa de tres (como juega hoy en Monterrey), central en línea de cuatro (su posición natural en Nacional) e inclusive, en caso de emergencia, mediocampista de primera línea.



Luis Muriel



Una característica de Muriel en su carrera es la paciencia. Para jugar en Selección Colombia entendió pronto que su puesto natural, el de número 9, tenía demasiada competencia y migró hacia una posición de extremo por izquierda, con salida, pase y sacrificio en la marca. Sumada su experiencia mundialista y su buen momento en Atalanta, es uno de los más rendidores de la nómina.



Jefferson Lerma



​La experiencia que ha ganado el mediocampista de marca en Europa, más allá del descenso del Bournemouth, es enorme. Allí se afianzó como jugador tapón en el medio, pero tiene talento para el pase y una media distancia que en cualquier momento puede romper el tedio para Colombia. En caso de hecatombe, ha jugado como lateral derecho con resultados aceptables.



Steven Alzate



​Carlos Queiroz se fijó en el único 'extranjero' de la nómina (nació en Inglaterra) por su rol como mediocampista de primera línea, con obligaciones esenciales de marca y sacrificio. Pero Alzate surgió antes como volante creativo, lo que le da una opción muy interesante de acompañar al volante 5 y ser el encargado de dar el llamado 'primer pase' o, en caso de emergencia, ponerse la 10, como ya sucedió una vez con Queiroz.



​Santiago Arias



El DT explicó que lo único que jugó en contra para que no entrara en el primer listado es que no tenía continuidad en Atlético y apenas acaba de estrenarse en Bayer Leverkusen. Por lo demás, Arias es un aclamado lateral derecho, pero ocasionalmente ha sido improvisado como mediocampista por esa misma zona.



Johan Mojica



Es cierto que está en proceso de adaptación al fútbol italiano, pero tiene la suerte enorme de encontrarse en el club y en la Selección con Muriel y Zapata, sus socios en Atalanta. Es lateral izquierdo, allí jugó el Mundial de Rusia, pero el segundo puesto que conoce bien, desde sus inicios, es del mediocampista por esa misma banda.