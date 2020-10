Al detalle: los que están, salieron y llegaron a Selección Colombia

La Selección Colombia jugará el 9 y 13 de octubre frente a Venezuela y Chile por las dos primeras fechas de las Eliminatorias al Mundial Catar 2022. El conjunto Tricolor ha tenido bastantes cambios desde su convocatoria principal de 24 jugadores, que hasta el momento ha crecido a 25.



Hubo grandes ausencias y grandes llegadas como reemplazos que no estaban contemplados en un inicio, pero finalmente son por la coyuntura que atraviesa el mundo.

Las salidas:

Yairo Moreno fue el primero. El volante se lesionó el pasado viernes con su equipo, León de México, y finalmente se confirmó que tiene una lesión muscular, que lo dejará por fuera cerca de cuatro semanas.



David Ospina. Napoli no fue habilitado para viajar a Turín –ni a otro lugar– tras su partido frente a Génoa y por nuevos casos de covid-19, por lo que quedó confinado. Finalmente, no pudo llegar a Colombia y quedó fuera de la convocatoria.



Matheus Uribe. El jugador de Porto tuvo que cumplir con un aislamiento tras haber estado en contacto con una persona que dio positivo por covid-19. Otra baja.



Luis Díaz. Mismo aislamiento que su compatriota de club, Uribe, deberá cumplir con aislamiento obligatorio de 14 días. El atacante se quedó por fuera de convocatoria.



Las llegadas:

Santiago Arias. El lateral fue reemplazo de Yairo Moreno y se unió sin problemas tras su llegada al Bayer Leverkusen. El colombiano era una de las grandes ausencias en la convocatoria inicial.



Éder Chaux. El arquero de América de Cali fue quien reemplazó a David Ospina. América pide que lo presten para el partido de Liga Betplay de este miércoles, pues su dos guardametas están en selección –Graterol con Venezuela–.



Jhon Córdoba. El delantero y goleador que tuvo Colonia –ahora con Hertha Berlín– fue convocado como reemplazo de Luis Díaz. Todo sin problemas.



Víctor Cantillo*. El volante de Corinthians, exjugador de Junior, fue el reemplazo de Matheus Uribe, quien no pudo asistir por protocolos de Portugal. Sin embargo, parece ser que no alcanzará a llegar al partido de Venezuela, pero sí podría jugar contra Chile. El volante no ha podido viajar desde Brasil.



Gabriel Fuentes. Sin ningún problema en laterales izquierdos y sin ningún jugador a quien reemplazar, el defensor de Junior fue llamado a la Selección Colombia.