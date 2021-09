Arturo Vidal advierte a la Selección Colombia con contundente mensaje

La selección de Chile sacó un punto en Ecuador luego de 24 años sin sumar en Quito por Eliminatorias y ahora quiere dar la sorpresa en su visita a Colombia, este jueves 9 de septiembre.



Arturo Vidal, referente de La Roja, se mostró optimista este lunes del trabajo de sus compañeros y del entrenador Martín Lasarte. Desde Guayaquil, en donde se encuentra el equipo chileno, el ‘Rey’ Arturo realizó un ‘live’ de Instagram y tranquilizó a los aficionados de su país.



“Vamos a ir al Mundial, tranquilos. Vamos nomás”, comentó Vidal en su transmisión, que estuvo cerca de los 50 mil conectados.



Vidal lamentó no haber anotado gol contra Ecuador, pero aprovechó para hacer una promesa y enviarle una advertencia a la Selección Colombia, que dirige Reinaldo Rueda.



“Lo único que quería era pegarle al arco (en Quito), no me quedó; pero los goles los guardé para el jueves”, dijo el volante, de 34 años, que juega para el Inter de Milán en la Serie A de Italia.