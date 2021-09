Fuerte dardo a James Rodríguez: ‘El fútbol le importa poco’

De James Rodríguez se habla más de lo que hace fuera de la cancha desde hace un tiempo, luego de conocerse que no sería tenido en cuenta en el Everton y que no hubo oferta real para que su salida se diera antes del final del mercado de pases, todo es incógnita en el volante. Se habla ahora de un ofrecimiento desde Turquía, donde podría parar, yendo en calidad de préstamo.



Pero las imágenes reveladas por medios ingleses sobre su estadía en Ibiza, en unas pequeñas vacaciones, han generado todo tipo de revuelo. Uno de los periodistas colombianos más reconocidos en los últimos años no se quedó atrás y se refirió a James Rodríguez.



Iván Mejía puso en su cuenta de Twitter “Sigue en otra vida. El fútbol le importa muy poco” citando las imágenes descritas, que le han dado la vuelta al mundo y se le ve con un vapeador.